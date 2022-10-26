banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Uyurken kulaklığı yuttu
Topçu Atışları Yapılacak
Topçu Atışları Yapılacak
27 Ekim- 2 Kasım arası hava durumu raporu!
27 Ekim- 2 Kasım arası...
Seraları fırtınadan zarar gören 11 üreticiye tazminat ödendi
Seraları fırtınadan zarar gören 11...
"Ek artışlar ekim maaşlarına yansımayacak!"
"Ek artışlar ekim maaşlarına yansımayacak!"
banner404
Flaş Haber
Uyurken kulaklığı yuttu
Kapat

Uyurken kulaklığı yuttu

Boğaz kuruluğu şikayetiyle doktora gitti, kulaklığını yuttuğu ortaya çıktı

26 Ekim 2022 Çarşamba 16:37
Uyurken kulaklığı yuttu

ABD'de Massachusetts eyaletinde boğaz kuruluğu şikayetiyle doktora giden Bradford Gauthier'in kablosuz kulaklığının tekini yuttuğu ortaya çıktı. Kulaklık endoskopiyle çıkarılırken, pilinin bitmiş olduğu ve böylece adamın yemek borusundan müzik sesleri gelmediği belirtildi.

"Sabah bir bardak su içmeye çalıştığımda boğazımdan aşağı inmiyordu, bu yüzden lavaboya geri tükürmek zorunda kaldım" diyen Gauthier, bir gün önce kar kürediği için soğuk algınlığı geçirdiğini düşündüğünü ancak gerçeğin bambaşka çıktığını söyledi.

Yahoo News'in haberine göre; bir önceki gece uykuya dalmak için kullandığı kablosuz kulaklığının tekini bulamayınca onu yutmuş olabileceği düşüncesinin aklını kemirdiğini söyleyen Gauthier, hastaneye gittiğinde teorisinin doğru olduğu ortaya çıktı.

Gauthier, hastanede çektirdiği röntgen filminde, kaybolan kulaklığının yemek borusunda olduğunu gördü. Kulaklık endoskopi ile çıkarılırken Gauthier'in sağlık durumunun iyi olduğu belirlendi.

Yemek borusundayken kulaklığın pilinin bittiğini belirten Gauthier, böylece vücudundan müzik sesleri gelmediğini söyledi. Gauthier, kulaklığın artık eskisi kadar ses vermediğini de söyleyerek, "Uyurken kablosuz kulaklık kullanıyorsanız dikkatli olun, sabah nereden çıkacaklarını asla bilemezsiniz" dedi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rusya nükleer silahlarla tatbikat yaptı
Rusya nükleer silahlarla tatbikat yaptı
Çin'de 'solunabilir' koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı
Çin'de 'solunabilir' koronavirüs aşısı uygulanmaya başladı
İngiltere’de yeni kabine belli oldu
İngiltere’de yeni kabine belli oldu
Brent petrol fiyatında son durum!
Brent petrol fiyatında son durum!
Avrupalılar yılda kişi başı 127 kilo gıda israf ediyor
Avrupalılar yılda kişi başı 127 kilo gıda israf ediyor
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu
İngiltere'nin yeni Başbakanı Rishi Sunak oldu
Brent petrolde son durum!
Brent petrolde son durum!
Nükleer füzenin hedefi olacak ilk kenti açıkladı
Nükleer füzenin hedefi olacak ilk kenti açıkladı
Brent Petrolün Varil Fiyatı 92,29 Dolar
Brent Petrolün Varil Fiyatı 92,29 Dolar
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Tepki...
TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Yunanistan'a Tepki...

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim