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Uyuması için balkona bırakılan bebek donarak öldü

Rusya'da ailesi tarafından uyuması için balkona konan bebek donarak yaşamını yitirdi.

Uyuması için balkona bırakılan bebek donarak öldü

Rusya'da ailesi tarafından uyuması için balkona konan bebek donarak yaşamını yitirdi.

07 Ocak 2020 Salı 14:50
Uyuması için balkona bırakılan bebek donarak öldü

BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, Khabarovsk bölgesindeki Nikolayevsk-on-Amur kentinde 7 aylık bebeğin ailesi tarafından açık havada uyuması için pusetinde balkona konduğunu belirterek, eksi 7 derecedeki soğuk havaya 5 saat boyunca maruz kalan bebeğin donarak öldüğünü kaydetti.

Bebeğin ölümünün ardından soruşturma başlatıldı.

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Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, bebek ve çocukların yalnız başına dışarıda bırakılmaması ve soğuk havaya karşı gerekli önlemlerin alınması gerektiği belirtildi.

Finlandiya ve Norveç gibi bazı ülkelerde kış aylarında bile soğuk havada bebeklerin daha iyi ve uzun uyuduğu düşünülüyor. Soğuk havada uyuyan çocukların solunum yolu hastalıkları ve soğuk algınlığına daha az yakalandığına inanılıyor.


 

Son Güncelleme: 07.01.2020 19:13
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Balkona Bırakılan Bebek Donarak öldü
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