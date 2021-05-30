banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Akıl oyunları
Akıl oyunları
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Cumhurbaşkanlığı gerçekten bilim üretiyor mu?
Aynı tas aynı hamam…
Aynı tas aynı hamam…
Bayrağa saldırmanın cazibesi
Bayrağa saldırmanın cazibesi
banner376

Usta oyuncu Gavin MacLeod hayatını kaybetti

Bir döneme damga vuran Aşk Gemisi'nin kaptanı Gavin MacLeod 90 yaşında hayata veda etti.

30 Mayıs 2021 Pazar 14:16
Usta oyuncu Gavin MacLeod hayatını kaybetti
banner337

Üvey kızı Stephanie Steele Zalin, Gavin MacLeod’un California, Palm Desert’daki evinde hayatını kaybettiğini açıkladı.

Zalin, MacLeod’un sağlığıyla ilgili bir sorun yaşamadığını belirtirken ünlü oyuncunun yaşı nedeniyle ölmüş olabileceğini ifade etti.

GAVİN MACLEOD KİMDİR?

Asıl adı Allan See olan MacLeod, ilk adını bir Fransız filminde rol aldıktan sonra onu New York’ta Ithaca Koleji’nde oyunculuk kariyerine devam etmesi için teşvik eden drama öğretmeninden aldı. Üniversiteden sonra A Hatful of Rain ve pek çok Broadway oyununda ve I Want to Live gibi filmlerde yardımcı oyuncu oldu.

banner341
MacLeod, Gene Kelly’den Janet Jackson’a kadar pek çok yıldızların konuk olduğu bir gemi yolculuğuna çıkmaya karar verdi ve böylece Aşk Gemisi ortaya çıktı.

Eleştirmenler tarafından küçümsenmesine rağmen, dizi oldukça popüler oldu. 11 sezon süren dizinin yanında MacLeod’un yine geminin dümeninde olduğu iki film de dahil olmak üzere birkaç TV filmi de yapıldı.

Son televizyon çalışmaları arasında Touched by An Angel, JAG ve The King of Queens vardı.

Associated Press ile 2013 yılında yaptığı bir röportajda MacLeod, iki kalp krizi geçirdikten sonra inancını yansıtan minnet sözcüğünden etkilendiğini belirterek, “Hayatımda büyük bir kelime. Bir gün daha ve bir gün daha geçirdiğim için, çocuklarım iyi olduğu için çok minnettarım" demişti.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Everest’e çıkan “En yaşlı Amerikalı“ ile “Dağın en hızlı kadın tırmanıcısı“ zirveden indi
Everest’e çıkan “En yaşlı Amerikalı“ ile “Dağın en hızlı kadın tırmanıcısı“ zirveden indi
Kanada yerlilerinin yürek burkan dramı
Kanada yerlilerinin yürek burkan dramı
Brezilya'da binlerce kişi devlet başkanı Bolsonaro'yu protesto etti
Brezilya'da binlerce kişi devlet başkanı Bolsonaro'yu protesto etti
Dünya genelinde 1 Milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Dünya genelinde 1 Milyar 840 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Belçika'da salgın tedbirlerine karşı gösteri düzenlendi
Belçika'da salgın tedbirlerine karşı gösteri düzenlendi
Çin, uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi yörüngeye fırlattı
Çin, uzay kargo gemisi Tiencou-2'yi yörüngeye fırlattı
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 962'ye yükseldi
ABD'de Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 593 bin 962'ye yükseldi
ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti
ABD'li askerler, nükleer silahların yerini ifşa etti
Çin dünyaya duyurdu!
Çin dünyaya duyurdu!
Cilt kanserine karşı ayna karşısında düzenli muayene önerisi
Cilt kanserine karşı ayna karşısında düzenli muayene önerisi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim