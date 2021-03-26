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Ursula von der Leyen: "Durum endişe verici"

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa ülkelerinde koronavirüs salgınında üçüncü dalganın başladığını ve durumun endişe verici olduğunu söyledi.

26 Mart 2021 Cuma 09:00
Ursula von der Leyen: "Durum endişe verici"
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Von der Leyen ile AB Konseyi Başkanı Charles Michel, video konferans yöntemiyle yapılan ve iki gün planlandığı halde bir günde tamamlanan AB Liderler Zirvesi sonrasında basın toplantısı düzenledi.

Avrupa'da hızla aşılama yapılmasının önemine işaret eden Von der Leyen, "Aşılama artık nihayet istikrarlı bir şekilde ilerliyor. Şimdiye kadar 88 milyon doz teslim edildi ve toplamda 62 milyon doz uygulandı" dedi.

Von der Leyen, AB'nin aşı alım anlaşması yaptığı firmaların tedarik konusunda sözleşmelerdeki taahhütlerini yerine getirmiş olması halinde bu sayıların çok daha yüksek olabileceğini vurguladı.

BioNTech ve Moderna ikinci çeyrekte daha fazla aşı gönderecek

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BioNTech ve Moderna'nın güvenilir ve zamanında tedarik sağladığını, ikinci çeyrekte bu firmaların daha fazla aşı göndereceğini ifade eden Von der Leyen, yakın zamanda tek dozluk Johnson and Johnson aşısının da uygulanmaya başlayacağını hatırlattı.

Von der Leyen, AstraZeneca firmasının ise şimdiye kadar AB ile yaptığı sözleşmelerdeki miktarların çok altında aşı tedarik ettiğini anımsattı.

“Avrupa’da üçüncü dalganın başlangıcındayız”

Avrupa'da epidemiyolojik durumun "endişeye verici" olduğunu belirten Von der Leyen, "Avrupa'da üçüncü dalganın başlangıcındayız. Birçok Avrupa ülkesinde B-117 (İngiliz) varyantı nedeniyle enfeksiyonlar yeniden artıyor" diye konuştu.

Von der Leyen, aşılara yönelik ihracat kısıtlamalarının dün genişletildiğini hatırlatarak, "COVID-19 aşıları ihracatı konusundaki şeffaflık mekanizmasına getirilen değişiklikleri liderlere sundum. Mekanizmaya mütekabiliyet ve orantılılık kriteri ekledik. Burada açık biçimde Avrupa'nın aşılardan adil payını almasını istiyoruz" dedi.

Şirketlerin AB'ye taahhütlerini yerine getirmesi durumunda aşı ihraç edebileceklerine değinen Von der Leyen, "AB, 1 Aralık'tan beri toplam 77 milyon doz aşı ihraç etti. Bu, Avrupa'nın dünya çapında en çok aşı ihraç eden bölge olduğunu ortaya koyuyor" ifadesini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Ursula Von Der LeyenCovid19 3.dalgaAB
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