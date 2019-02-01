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Ürdün Kralı Abdullah Türkiye\'ye Geliyor

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN\'IN ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH\'LA GÖRÜŞMELERİNDE FİLİSTİN\'DEKİ DURUM VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ürdün Kralı Abdullah Türkiye\'ye Geliyor

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN\'IN ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH\'LA GÖRÜŞMELERİNDE FİLİSTİN\'DEKİ DURUM VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

01 Şubat 2019 Cuma 16:26
Ürdün Kralı Abdullah Türkiye\'ye Geliyor

TÜRKİYE CUMHURBAŞKANI RECEP TAYYİP ERDOĞAN\'IN ÜRDÜN KRALI 2. ABDULLAH\'LA GÖRÜŞMELERİNDE FİLİSTİN\'DEKİ DURUM VE BÖLGESEL GELİŞMELER ELE ALINACAK

Ankara, 1 Şubat 19 (.): Ürdün Kralı 2. Abdullah, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın davetlisi olarak 2-3 Şubat\'ta Türkiye\'ye ziyarette bulunacak. 

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi\'nden yapılan açıklamaya göre, Kral Abdullah, Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın davetine icabetle, yarın Türkiye\'ye gelecek. 

Kral Abdullah\'ın iki gün sürecek ziyareti sırasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, Türkiye ile Ürdün arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, çeşitli alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak.

Görüşmelerde, başta Filistin olmak üzere bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

(AA/HÖ)


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