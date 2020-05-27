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Ürdün Dışişleri Bakanlığı: İsrail\'in Filistin Topraklarını "ilhakının" Sonuçları Felaket Olur

Amman, 27 Mayıs 20 (.): Ürdün, İsrail\'in

27 Mayıs 2020 Çarşamba 19:59
Ürdün Dışişleri Bakanlığı: İsrail\'in Filistin Topraklarını
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Amman, 27 Mayıs 20 (.): Ürdün, İsrail'in "Filistin topraklarını ilhak etme" kararını uygulaması halinde sonuçlarının, bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından "felaket" olacağı uyarısında bulundu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, Birleşmiş Milletler (BM) Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 
Ülkesinin, İsrail'in "ilhak" kararının önlenmesi için net ve etkin bir uluslararası tutum oluşturmaya çalıştığını kaydeden Safedi, "Meşru kararlar çerçevesinde, iki devletli çözüm temelinde kalıcı barışı sağlamak için uluslararası samimi bir çabayı hayata geçirmek sorunun tek çözüm yoludur." ifadelerini kullandı.
Safedi, İsrail'in "Filistin topraklarını ilhak etme" kararını uygulaması halinde bu durumun bölgenin güvenlik ve istikrarı açısından felaketle sonuçlanacağını belirterek şöyle devam etti:
"Karar, iki devletli çözümü öldürecek ve çatışmaları artıracak. Ayrıca ırkçılığın kurumsallaşması anlamına gelen, tek devlet seçeneğini dünyanın engel olamayacağı kaçınılmaz bir son haline getirecek."
Safedi, adil barışın ve uluslararası hukukun korunması için uluslararası toplumun "ilhak kararının" engellenmesi amacıyla derhal harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

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İSRAİL'İN "İLHAK" PLANI
ABD Başkanı Donald Trump'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile 28 Ocak'ta Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında açıkladığı sözde Orta Doğu barış planında, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim yerlerinin "İsrail'in toprağı" olarak kabul edilmesi ve Tel Aviv yönetiminin Filistin'e ait Ürdün Vadisi üzerindeki hakimiyetini sürdürmesi maddeleri yer alıyor.
ABD ve İsrailli yetkililerden oluşan ortak komisyon sözde barış planının ardından söz konusu bölgelerin "ilhakı" için Batı Şeria'da haritalandırma sürecine başlamıştı.
Netanyahu ile Mavi-Beyaz İttifakı lideri Benny Gantz'ın imzaladığı koalisyon anlaşmasına göre, İsrail Başbakan'ı 1 Temmuz'dan itibaren Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimleri ve Ürdün Vadisi'nin "ilhakını" kabine veya Meclisin onayına sunabilecek.
Netanyahu, 25 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyundan gelen tepkilere rağmen işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinin "ilhak" planında değişikliğe gitmeyeceklerini söylemişti. 
(AA/TUĞ/HA)
 

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