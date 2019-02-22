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Ürdün\'de Markette İntihar Girişiminde Bulunan Bir Kişinin İçerideki Tüp Gazı Ateşlemesi Sonucu Çıkan Yangında 11\'i Suriyeli 17 Kişi Yaralandı

Amman, 22 Şubat 19 : Ürdün\'ün kuzeyindeki Mefrak ilinde kendini bir markete kilitleyerek intihar girişiminde bulunan bir kişinin içerideki tüp gazı ateşlemesi sonucu çıkan yangında 17 kişi yaralandı.

Ürdün\'de Markette İntihar Girişiminde Bulunan Bir Kişinin İçerideki Tüp Gazı Ateşlemesi Sonucu Çıkan Yangında 11\'i Suriyeli 17 Kişi Yaralandı

Amman, 22 Şubat 19 : Ürdün\'ün kuzeyindeki Mefrak ilinde kendini bir markete kilitleyerek intihar girişiminde bulunan bir kişinin içerideki tüp gazı ateşlemesi sonucu çıkan yangında 17 kişi yaralandı.

22 Şubat 2019 Cuma 17:08
Ürdün\'de Markette İntihar Girişiminde Bulunan Bir Kişinin İçerideki Tüp Gazı Ateşlemesi Sonucu Çıkan Yangında 11\'i Suriyeli 17 Kişi Yaralandı

Amman, 22 Şubat 19 : Ürdün'ün kuzeyindeki Mefrak ilinde kendini bir markete kilitleyerek intihar girişiminde bulunan bir kişinin içerideki tüp gazı ateşlemesi sonucu çıkan yangında 17 kişi yaralandı.

Sivil Savunma Birimi Sözcüsü İyad el-Amr, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Mefrak ilindeki bir markette meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangında 3'ü ağır 17 kişinin yaralandığını söyledi.  

Yaralılardan 11'inin Suriyeli, 6'sının Ürdünlü olduğunu aktaran Amr, olayda yaralananların çoğunun patlama esnasında market yakınında bulunan kişiler olduğunu ifade etti. 

Ürdün Emniyet Müdürlüğü Medya Sözcüsü Amir es-Sertavi ise yaptığı yazılı açıklamada, patlamaya kendini markete kilitleyerek intihar girişiminde bulunan bir kişinin içerideki tüp gazı ateşlemesinin neden olduğunu kaydetti.

Sertavi, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

(AA/ÖZ/HA)

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