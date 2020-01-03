Ürdün Kraliyet Havayolları Amman-Bağdat uçuşlarını durdurdu

Ürdün'ün tek hava yolu şirketi konumundaki Kraliyet Havayollarından yapılan yazılı açıklamada, Irak'ın başkenti Bağdat'ta yaşananlar ve havaalanındaki güvenlik durumuna dikkat çekildi.
Kraliyet Havayolları açıklamasında, bugünden itibaren Amman- Bağdat uçuşlarının durdurulması kararı alındığı bildirildi.
Açıklamada ayrıca Irak'ın diğer kentlerine yönelik uçuşların daha önce duyurulan saatlerinde rutin şekilde devam edeceği aktarıldı.
- Süleymani'nin öldürülmesi
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Süleymani ve Haşdi Şabi Komutan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü duyurmuştu.
İran lideri Ayetullah Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, saldırının intikamını alacaklarını belirtmişti. Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.