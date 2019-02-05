Ürdün'de mahkumlar serbest bırakılmaya başlandı

Ürdün'de Kral 2. Abdullah tarafından onaylanan genel af kapsamında mahkumlar serbest bırakılmaya başlandı.



Ürdün resmi ajansı PETRA'da yer alan habere göre, Ürdün'de Başsavcılığa bağlı kurumlar, hükümlülerin serbest bırakılma işlemlerinin tamamlanması için harekete geçti.



Çıkarılan genel af kapsamına giren hükümlüler serbest bırakılmaya başlandı.



Kral 2. Abdullah, dün Ürdün parlamentosunda kabul edilen genel af yasasını onaylayan kararname yayımlamıştı.



Ürdün halkı aralık ayı başından bu yana genel af yasası çıkarılması konusunda talepte bulunuyordu.

Halkın maruz kaldığı ekonomik ve sosyal baskılar gölgesinde Kral 2. Abdullah, 13 Aralık 2018'te hükümete genel af için bir yasa tasarısı çıkarılması talimatı vermişti.



Genel af yasa tasarısı, hükümet tarafından 24 Aralık'ta onay aldığı haliyle tepkilere neden olmuş, maddelerinin kapsayıcı olmaması ve af kapsamı dışında kalan istisnaların çokluğu eleştirilmişti.



Yapılan bazı değişikliklerin ardından parlamentonun birinci kanadı Temsilciler Meclisi 21 Ocak'ta, parlamentonun ikinci kanadı Senato da 28 Ocak'ta genel af yasa tasarısını onaylamıştı.



