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Ürdün'de dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i sergileniyor

Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim nüshası, Salt şehrindeki bir müzede yer alıyor.

05 Aralık 2021 Pazar 09:30
Ürdün'de dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i sergileniyor

Ürdünlü İbrahim Ahmed Nevvar kültürel miras ve koleksiyon meraklılarının ilgisini çeken en küçük Kur'an nüshasını kendi kurduğu Kalıcı Halk Mirası Müzesi'nde muhafaza ediyor.

Kültürel miras değeri taşıyan eşyaları edinme sevgisi, 62 yaşındaki Nevvar'ı imkanları ve donanımıyla mütevazı, sahip olduğu kültürel varlıklar açısından zengin bir müze kurmaya yöneltti.

Müzede 25 bin parça değerli eşya var

Nevvar, kurduğu küçük müzede, Salt şehrinde yer alan 25 bin parça kültürel değere yer verdiğini, bunların tarihinin 20. yüzyılın başlarına kadar gittiğini söyledi.

Salt kentindeki eski eserleri bir araya getirerek kurduğu müzeden kazanç sağlamadığını anlatan Nevvar, tam tersine bu antika eserleri ve koleksiyonları sahiplerinden satın almak için on binlerce dolar harcadığını belirtti.

Nevvar, müzenin kentin en bilinen yerlerinden biri haline geldiğini, Salt'ı ziyaret eden tarihi eser ve koleksiyon meraklısı yabancı turistlerin yanı sıra Ürdünlü vatandaşların da uğrak mekanlarından olduğunu ifade etti.

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Ürdün'de dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i sergileniyor

Dünyanın en küçük hacimli kutsal kitabı

Daha önce bilinen en küçük Kur'an nüshasının 1,75 santimetre eninde ve 2,5 santimetre boyunda olduğunu ifade eden Nevvar, kendi müzesindeki Kur'an nüshasının ise daha küçük boyutta olduğuna dikkati çekti.

Kur'an nüshasının basım tarihinin yazılı olmadığını; kitabın indeksi ile tüm surelerin görülebildiğini, sayfaların numaralandırılarak ince süslemelerle dikkatlice süslendiğini belirten Nevvar, "Mushaf-ı Şerif, ince ve çok küçük kağıtlara mümkün olduğunca küçük harflerle basılmış. Kuran ayetleri ancak büyüteç yardımıyla okunabiliyor" dedi.

Ürdün'de dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'i sergileniyor

Tarihi yüzyılı aşkın

Kuran-ı Kerim’i 1980 yılında Salt sakinlerinin birinden aldığını, o vakitte bu kişinin 75 yaşında olduğunu, hala yaşadığını ve Salt şehrinin mimarlarından biri olarak kabul edildiğini söyleyen Nevvar, mushafı kendisine veren kişinin de bu küçük Kuran'ın babasından kendisine miras kaldığını söyledi.

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