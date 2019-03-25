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Ünlü Ayakkabı Tasarımcısı Pakistan\'dan İlham Aldı

ÜNLÜ AYAKKABI TASARIMCISI CHRISTIAN LOUBOUTIN, PAKISTAN\'DA GIYILEN PEŞAVER SANDALETINI YENI TASARIMINDA ÖRNEK ALDI

Ünlü Ayakkabı Tasarımcısı Pakistan\'dan İlham Aldı

ÜNLÜ AYAKKABI TASARIMCISI CHRISTIAN LOUBOUTIN, PAKISTAN\'DA GIYILEN PEŞAVER SANDALETINI YENI TASARIMINDA ÖRNEK ALDI

25 Mart 2019 Pazartesi 10:38
Ünlü Ayakkabı Tasarımcısı Pakistan\'dan İlham Aldı

ÜNLÜ AYAKKABI TASARIMCISI CHRISTIAN LOUBOUTIN, PAKISTAN'DA GIYILEN PEŞAVER SANDALETINI YENI TASARIMINDA ÖRNEK ALDI
LOUBOUTIN, YENI TASARIMINA "İMRAN SANDALETI" ADINI VERDI
İslamabad, 25 Mart 19 (.): Ünlü Fransız ayakkabı tasarımcısı Christian Louboutin, Pakistan'da genellikle özel günlerde giyilen Peşaver sandaletini (Peshawari chappal) örnek aldığı yeni sandalet tasarımına "İmran sandaleti" adını verdi.
Louboutin, Peşaver sandaletini örnek alarak yeni bir sandalet tasarladı. Ünlü tasarımcı, "İmran sandaleti" adını verdiği sandaletin fiyatını ise henüz açıklamadı.
Pakistan medyasında da geniş yer bulan tasarımla ilgili medyada "Tasarım adını sürekli sandalet giyen Başbakan İmran Han'dan mı yoksa Louboutin'in arkadaşı tasarımcı İmran Kureyşi'den mi alıyor? " soruları yöneltildi.
Geçmiş yıllarda Peşaver sandaleti, ünlü tasarımcı Sir Paul Smith'in tasarımına da ilham olmuştu.
Smith "Robert sandaleti" adını verdiği sandaleti 595 dolardan satışa sunmuştu.
(AA/ID/HA)

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