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Ünlü yatırım şirketinden rekor Bitcoin tahmini

Goldman Sachs, daha fazla yatırımcının Bitcoin'i altına alternatif olarak görmesi durumunda beş yıl içinde 100 bin dolara ulaşabileceğini açıkladı.

06 Ocak 2022 Perşembe 11:22
Ünlü yatırım şirketinden rekor Bitcoin tahmini

Bitcoin düşüş trendinde yatırımcısını tedirgin ederken ABD çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs’tan rekor Bitcoin tahmini geldi.

Goldman Sachs, ilk ve en iyi bilinen kripto para biriminin halihazırda 520 milyar sterlin değerindeki değer deposu pazarının yaklaşık beşte birine sahip olduğunu söyledi.

Altının yüzde 80'e yakın bir dilimi olduğunu hatırlattı.

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Goldman Sachs, Bitcoin'in payı önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 50'ye yükselirse, tek bir madeni paranın 100 bin dolar değerinde olacağını tahmin ediyor.

Goldman Sachs Küresel FX ve EM Stratejisi Eş Direktörü Zach Pandl “Bitcoin’in değer saklama aracı pazarındaki payı önümüzdeki beş yıl içinde yüzde 50’ye yükselirse, fiyatı yüzde 17 veya yüzde 18’lik toplam yıllık getiri ile 100 bin doların biraz üzerine çıkabilir” dedi.

Değer deposu varlıklar, yatırımcıların ekonomik şok veya piyasa çalkantıları zamanlarında paralarını koyabilecekleri ve nakitlerinin fiyatını koruyacağına güvenebilecekleri yerler olarak değerlendiriliyor.

Bitcoin, kasım ayında 69 bin dolara yaklaşarak rekor kırdı ve 2016’dan bu yana yüzde 4 bin 700’den fazla arttı.

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