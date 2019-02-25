Ünlü tenisçi Serena Williams'ın iri dudaklı karikatürü ırkçı bulunmadı

Avustralya'nın yayın denetleme kuruluşu olan Basın Konseyi, dünya tenis şampiyonlarından yıldız isim Serena Williams ile ilgili ülke basınında yer alan ve ırkçı olmakla suçlanan bir karikatürün 'ırkçılık içermediğine' karar verdi.

Hakemle yaşadığı tartışma nedeniyle Williams'ı öfkeli şekilde gösteren karikatürde Afrika kökenli siyahi kadın sporcunun dudakları ve dili abartılı şekilde büyük olarak resmedilmiş bu çizim insan hakları savunucuları, ünlüler ve sporcunun hayranları tarafından ırkçı bulunmuştu.

Basın konseyinin raporuna göre de çizimin mesleki sınırları aşmadığı kaydedildi.