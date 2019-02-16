Ünlü tablo Mona Lisa bu kez kürekle yeniden yapıldı

Dünyaca ünlü ressam Leonardo da Vinci'nin eseri Mona Lisa bu kez kürek kullanılarak yeniden yapıldı.

Kanada'nın Toronto kentinde yaşayan Robert Greenfield bahçesine biriken karları kürekle temizleyerek Mona Lisa tablosunun bir benzeri görüntü ortaya çıkardı. Greenfield tablonun bir benzerini ortaya çıkardığı çalışmasının görüntülerini hızlandırılmış şekilde sosyal medyadan paylaştı. Kanadalı Greenfield kürekle ortaya çıkardığı bu görüntüye 'Snowna Lisa' adını verdi.

Rönesans ressamlarından biri olan ve bir dahi olarak nitelendirilen Leonardo da Vinci'nin, 1503 yılında yaptığı Mona Lisa tablosu, Fransa'nın başkenti Paris'te yer alan Louvre Müzesi'nde sergileniyor.