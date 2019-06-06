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Ünlü şarkıcıya sokak ortasında taciz

Ünlü şarkıcıya sokak ortasında taciz

06 Haziran 2019 Perşembe 16:01
Ünlü şarkıcıya sokak ortasında taciz

Ünlü şarkıcıya sokak ortasında taciz

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, önceki gün bir hayranının cinsel tacizine maruz kaldı. 26 yaşındaki popçu otomobiline binerken bir adam üzerine atladı ve Cyrus'u elle taciz etti ve öpmeye çalıştı. Kameraların önünde yaşanan bu olayın ardından Cyrus, sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü.

Milyonlarca hayranı olan ve dünyanın en popüler şarkıcılarından biri olan Miley Cyrus, dün zor anlar yaşadı… Aktör eşi Liam Hemsworth ile birlikte otomobiline binmeye çalışırken kalabalığın içinden çıkan bir hayranı genç şarkıcının üzerine atladı. Bir anda ne olduğunu anlamayan Cyrus’u öpmeye çalışan ve elle taciz eden adam güçlükle uzaklaştırıldı.

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Hayranlarının ve kameraların önünde gerçekleşen olayda adamı ittiren Cyrus’un korumaları devreye girdi. Yaşananların ardından fenalaşan Cyrus daha sonra araca bindi. Bugün sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Cyrus yaşananları eleştirdi. 26 yaşındaki şarkıcı, “Bir kadın istediğini giyebilir. Bakire olabilir, 5 farklı insanla cinsel ilişki yapabilir. Eşiyle birlikte olabilir, kız arkadaşıyla birlikte olabilir. Bir kadın çıplak olabilir. Ama bunların hiçbiri elle taciz edilebilir anlamına gelmez” dedi.

İspanya’nın turistik kentlerinden Barcelona’da yaşanan olayda bir hayranı Cyrus’un önce saçını çekiyor daha sonra da kolunu omzuna atıyor. Daha sonra Cyrus’u öpmeye çalışırken son anda ünlü şarkıcı kafasını çevirerek adamı ittiriyor. Bu sırada yaşananları fark eden Hemsworth eşinin yanına gelerek ünlü şarkıcıyı koruyor.

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