Ünlü şarkıcıya sokak ortasında taciz

Dünyaca ünlü şarkıcı Miley Cyrus, önceki gün bir hayranının cinsel tacizine maruz kaldı. 26 yaşındaki popçu otomobiline binerken bir adam üzerine atladı ve Cyrus'u elle taciz etti ve öpmeye çalıştı. Kameraların önünde yaşanan bu olayın ardından Cyrus, sosyal medyada açtı ağzını yumdu gözünü.

Milyonlarca hayranı olan ve dünyanın en popüler şarkıcılarından biri olan Miley Cyrus, dün zor anlar yaşadı… Aktör eşi Liam Hemsworth ile birlikte otomobiline binmeye çalışırken kalabalığın içinden çıkan bir hayranı genç şarkıcının üzerine atladı. Bir anda ne olduğunu anlamayan Cyrus’u öpmeye çalışan ve elle taciz eden adam güçlükle uzaklaştırıldı.

İspanya’nın turistik kentlerinden Barcelona’da yaşanan olayda bir hayranı Cyrus’un önce saçını çekiyor daha sonra da kolunu omzuna atıyor. Daha sonra Cyrus’u öpmeye çalışırken son anda ünlü şarkıcı kafasını çevirerek adamı ittiriyor. Bu sırada yaşananları fark eden Hemsworth eşinin yanına gelerek ünlü şarkıcıyı koruyor.