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Ünlü rapçi saldırıya uğradı: Mağazasının önünde öldürüldü

Ünlü rapçi saldırıya uğradı: Mağazasının önünde öldürüldü

02 Nisan 2019 Salı 09:14
Ünlü rapçi saldırıya uğradı: Mağazasının önünde öldürüldü

Ünlü rapçi saldırıya uğradı: Mağazasının önünde öldürüldü

Grammy adayı olan rapçi Nipsey Hussle sahibi olduğu dükkanın önünde silahlı saldırıya uğradı. Los Angeles Times, Hussle'ın hastaneye kaldırıldığını fakat müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiğini duyurdu.

ABD’nin önde gelen rapçilerinden Nipsey Hussle Los Angeles’ta sahibi olduğu giyim mağazasının önünde silahlı saldırıya uğradı. Marathon Clothing isimli mağazasının önündeyken saldırıya uğrayan 33 yaşındaki şarkıcı yaşamını yitirdi.

Çok sayıda ateş edildiği belirtilirken, genç şarkıcının hastaneye kaldırılmasına rağmen öldüğü belirtildi. Dünyanın en prestijli müzik ödülleri Grammy’e aday olan ve birçok ünlü isimle ortaklık yapan Hussle’ın ölümünün ardından Rihanna ve Pharrell Williams açıklamalarda bulundu. Rihanna, “Bu çok anlamsız ruhum bu haberle sarsıldı” ifadesini kullanırken, Pharrell Williams ise, “Milyonlara ilham veren pozitif bir güçtü” ifadesini kullandı.

Şarkıcının yakın arkadaşı Drake, “Bu yıl içinde seninle kayıt yapacaktık. Çok iyi ilerliyordun ve seni uzaktan izlemek beni mutlu ediyordu” ifadesini kullandı. Los Angeles polisi saldırıda iki kişinin de yaralandığını açıklarken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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