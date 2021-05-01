Ünlü plajda ceset torbaları

Brezilya, coronavirüs tablosu en kötü ülkelerden. Ölü sayısı 400 bini aştı. Rio'daki dünyaca ünlü Copacabana plajının kumlarında,, protestoc amacıyla boş ceset torbaları sıralandı.

Dünyaca ünlü Copacabana plajında ceset torbaları sıralandı. Sivil toplum kuruluşları, vaka ve ölümlerde artan rakamları, içi boş torbalarla protesto etti.

Grup, salgında ölen 400 bini aşkın kişiyi sembolize eden 400 ceset torbasını kumsala dizdi. "Sorumlu kim" pankartıyla tepki gösteren protestocular; kumlarda mezar kazdı.

Boş torbalardan birini gömerek. Sembolik bir cenaze töreni de düzenlediler.

Brezilya, Corona virüs salgınına karşı kötü sınav veren ülkelerin başında geliyor.

Yaklaşık 214 milyon nüfuslu ülkede coronavirüsten ölenlerin sayısı 400 bini geçti. Brezilya, can kaybında 400 bini geçen ikinci ülke oldu.

Uzmanlar, ülkede günlük koronavirüs ölümlerin yavaş aşılama ve gevşeyen sosyal kısıtlamalar nedeniyle birkaç ay boyunca yüksek kalabileceği konusunda uyarıyor.

Dünya sağlık örgütü de sadece Brezilya değil tüm Güney Amerika'da vaka sayılarındaki dramatik artışa dikkat çekiyor.