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Ünlü isim Playboy'a soyundu!

Ünlü isim Playboy'a soyundu!

14 Eylül 2019 Cumartesi 17:57
Ünlü isim Playboy'a soyundu!

Kylie Jenner, Playboy dergisine soyundu

Her yaptığı olay olan Kylie Jenner, Playboy dergisinin kapak kızı oldu. Sevgilisi Travis Scott ile çekim yapan Jenner, ilişkisi hakkında samimi açıklamalarda bulundu.

Kylie Jenner, ünlü Playboy dergisinin kapak kızı oldu. Sanat yönetmenliğini sevgilisi Travis Scott’ın yönettiği çekimin fotoğraflarını ise yine yakın arkadaşı Sasha Samsonova çekti. Dergiden kareleri Instagram hesabından paylaşan ünlü isim, Scott’ın sorularına da samimi cevaplar vermeyi ihmal etmedi.

Travis Scott, “Birçok insan dünyaya gelen bir bebeğin çiftlerin cinsel hayatlarını zarar verdiğini iddia eder ama ben bizde bunun tam tersini hissediyorum” dedi. 22 yaşındaki Jenner da kızları Stormi doğduktan sonra aşk hayatlarının çok daha iyi bir hale geldiğini açıkladı.

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ANNELİK VE CİNSELLİK BİRLİKTE VAR OLABİLİR

Röportajın bir kısmında Jenner, “Bana annelliğin ile cinselliğin birlikte var olabileceğini hatırlattın. Bu bir insanın ahlaki değerlerini kaybettiği ya da iyi bir anne olmadığı anlamına gelmez. ” dedi. Çift, ilişkilerinde herkeste olduğu gibi iniş çıkışların olduğunu fakat üstesinden beraber daha güçlü bir şekilde çıktıklarını söylüyor.

“İzin günlerimizde bütün gün Stormi ile oyun oynuyoruz.” diyen 22 yaşındaki yıldız, kızları uyuduktan sonra ise odalarında televizyon programları ve filmlerde kaybolduklarını belirtti.

Genç isim röportajında “Bir gün Playboy’a poz vereceğimi hiç düşünmemiştim” dedi.

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