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Unıcef: "463 Milyon Çocuk Kovid-19 Salgınında Uzaktan Eğitimden De Mahrum Kaldı"

BU DURUMDAN EN FAZLA ETKİLENENLER, İLKOKUL VE ANAOKULU ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR OLDU

27 Ağustos 2020 Perşembe 14:45
Unıcef:
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BU DURUMDAN EN FAZLA ETKİLENENLER, İLKOKUL VE ANAOKULU ÇAĞINDAKİ ÇOCUKLAR OLDU

New York, 27 Ağustos 20 : Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), dünya genelinde en az 463 milyon çocuğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde uzaktan sanal eğitime erişimi olmadığını bildirdi. 

Okulların açılıp açılmayacağı tartışmaları sürerken UNICEF, Kovid-19 salgınının çocukların eğitimini nasıl etkilediğine ilişkin son raporunda dünyadaki çocukların en az üçte birinin uzaktan eğitim göremediğine dikkati çekti. 

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, ''Okulları Kovid-19 nedeniyle kapanan en az 463 milyon çocuk için uzaktan eğitim söz konusu değildi.'' değerlendirmesinde bulundu. 

Fore, çok sayıda çocuğun eğitiminin aylarca tamamen aksamasının küresel bir acil durum olduğunu belirterek, bunun yansımalarının ilerleyen yıllarda ekonomilerde ve toplumlarda hissedileceği uyarısını yaptı. 

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Salgın nedeniyle okulların kapanmasının 1,5 milyar çocuğu olumsuz etkilediği ifade edilen raporda, 100 ülkeden toplanan veriler doğrultusunda her çocuğun uzaktan eğitim için gereken teknoloji ve araçlara erişimi bulunmadığı gibi aynı zamanda bazılarının çalışmaya zorlandığına da dikkat çekildi. 

Doğu ve Güney Afrika'da 67 milyon çocuğun uzaktan eğitime erişimi yokken, bu rakamlar Batı ve Orta Afrika'da 54 milyon, Doğu Asya ve Pasifik'te 80 milyon, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da 37 milyon, Güney Asya'da 147 milyon, Doğu Avrupa ve Orta Asya'da 25 milyon, Latin Amerika ve Karayipler'de ise 13 milyon olarak kaydedildi. 

UZAKTAN EĞİTİME EN ÇOK EĞİTİM ÖĞRETİMİN İLK AŞAMASINDAKİ ÇOCUKLAR ERİŞEMİYOR

Uzaktan eğitime erişim sorunu çeken ya da kaçıranlar ise en kritik öğrenme ve gelişim dönemlerindeki çocuklar oldu.

Uzaktan eğitime erişemeyen çocuk sayısı anaokulu seviyesinde 120 milyona çıkarken, bu rakam ilkokul seviyesinde 217 milyon, ortaokul seviyesinde 78, lise seviyesinde 48 milyon oldu.

UNICEF, hükümetlere, okulları güvenli şekilde açmaya öncelik verme, açılmanın mümkün olmadığı durumlarda ise kaybedilen sürenin telafisi ile özellikle marjinal grupların uzaktan eğitime erişimine olanak sağlama çağrısında bulundu. 

(AA/RÇ/ŞEB)

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