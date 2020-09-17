Unıcef: 150 Milyon Çocuk Daha Yoksullaştı

Ankara, 17 Eylül 20 (TAK): Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, küresel koronavirüs salgını, dünya genelinde 150 milyon çocuğun daha yoksullaşmasına yol açtı. UNICEF ile Save the Children örgütü tarafından Perşembe günü New York'ta açıklanan raporda, dünyada yoksulluk içinde yaşayan kız ve erkek çocukların sayısının yüzde 15 civarında artarak 1 milyar 200 milyona yükseldiği belirtildi.
UNICEF'in raporunda 70'den fazla ülkede çocukların eğitim, sağlık hizmetleri, gıda ve temiz suya erişimi ile hijyen durumu gibi veriler değerlendirildi.
UNICEF ve Save the Children yardım örgütü, hükümetlere çağrıda bulunarak çocukların yoksullaşması sorununun çözümüne öncelik vermelerini talep etti.
(DW/FG)