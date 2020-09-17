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Unıcef: 150 Milyon Çocuk Daha Yoksullaştı

Ankara, 17 Eylül 20 (TAK): Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, küresel koronavirüs salgını, dünya genelinde 150 milyon çocuğun daha yoksullaşmasına yol açtı. UNICEF ile Save the Children örgütü tarafından Perşembe günü New York\'ta açıklanan raporda, dünyada yoksulluk içinde yaşayan kız ve erkek çocukların sayısının yüzde 15 civarında artarak 1 milyar 200 milyona yükseldiği belirtildi.

17 Eylül 2020 Perşembe 18:15
Unıcef: 150 Milyon Çocuk Daha Yoksullaştı
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Ankara, 17 Eylül 20 (TAK): Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) verilerine göre, küresel koronavirüs salgını, dünya genelinde 150 milyon çocuğun daha yoksullaşmasına yol açtı. UNICEF ile Save the Children örgütü tarafından Perşembe günü New York'ta açıklanan raporda, dünyada yoksulluk içinde yaşayan kız ve erkek çocukların sayısının yüzde 15 civarında artarak 1 milyar 200 milyona yükseldiği belirtildi.

UNICEF'in raporunda 70'den fazla ülkede çocukların eğitim, sağlık hizmetleri, gıda ve temiz suya erişimi ile hijyen durumu gibi veriler değerlendirildi.

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UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore, "Covid-19 ve salgının yayılmasının önlenmesi için getirilen kısıtlamalar milyonlarca çocuğun yoksullaşmasına yol açtı" dedi. Fore, koronavirüs pandemisi nedeniyle yoksullaşabilecek çocukların sayısının gelecek aylarda artabileceği uyarısında bulundu. İnsanlığın bir krizin sonu yerine daha başında olduğunu vurgulayan Fore, görece yüksek gelire sahip ailelerin Covid-19 salgını nedeniyle yoksullaşabileceğine dikkat çekti.

UNICEF ve Save the Children yardım örgütü, hükümetlere çağrıda bulunarak çocukların yoksullaşması sorununun çözümüne öncelik vermelerini talep etti.

(DW/FG)

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