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UNICEF Yemen'de 11,9 milyon çocuğa aşı yaptı

UNICEF Yemen'de 11,9 milyon çocuğa aşı yaptı

28 Temmuz 2019 Pazar 14:20
UNICEF Yemen'de 11,9 milyon çocuğa aşı yaptı

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonundan (UNICEF), Yemen'de 11,9 milyon çocuğun kızamık ve kızamıkçık aşısının yapıldığı açıklandı.

UNICEF Yemen ofisinin Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, ülkede ortak kurumlarla ocak ayından haziran ayına kadar yürütülen kampanya çerçevesinde 11,9 milyon çocuğa kızamık ve kızamıkçık aşısı yapıldığı kaydedildi. 

Açıklamada, aşı yapılan çocukların 6 ay ila 15 yaşlarında olduğu ifade edildi.

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Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Çatışmalar ve hava saldırıları sonucunda bedelini sivillerin ödediği büyük bir insanlık dramına sahne olan ülkede; temiz suya erişimin olmaması, yetersiz beslenme, ilaç ve tıbbi malzemelerdeki eksikliklerin yanı sıra sağlık merkezlerinin kapanması gibi nedenler de kolera başta olmak üzere salgın hastalıklara davetiye çıkarıyor.

BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock'un haziran ayında BM Güvenlik Konseyi'denki brifinginde, Yemen'de 2016'dan bu yana 30 cephede devam eden çatışmalarda yaklaşık 70 bin kişinin hayatını kaybettiğini ifade etmişti.
 

Son Güncelleme: 28.07.2019 18:07
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