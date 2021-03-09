banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
“Bir eğitimci olarak içim sızlıyor…”
“Bir eğitimci olarak içim sızlıyor…”
Yabancı öğrencileri anlayabilmek
Yabancı öğrencileri anlayabilmek
Erhürman ek mesailere yaklaşımını güncelleyecek mi?
Erhürman ek mesailere yaklaşımını güncelleyecek...
Zır zır konuşunca değişim gelmez beyler!
Zır zır konuşunca değişim gelmez...
banner376

UNICEF: Pandemi nedeniyle çocuk yaşta evlilikler artabilir

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu, salgın nedeniyle okulların kapanması gibi birçok faktörün çocuk yaşta evlilikleri artırabileceği uyarısında bulundu.

09 Mart 2021 Salı 10:45
UNICEF: Pandemi nedeniyle çocuk yaşta evlilikler artabilir
banner337
banner391

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), pandeminin çocuk yaşta evlilikleri artırabileceği riskine dikkati çekti ve 10 yılda 10 milyon çocuk evliliğinin daha meydana gelebileceği uyarısını yaptı.

Salgın öncesinde bile 100 milyon kız çocuğunun çocuk yaşta evlilik riskiyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan UNICEF, salgın yüzünden zor durumda olan milyonlarca kız çocuğunun durumunun daha da kötüye gittiğini ve gelecek 10 yılda çocuk yaşta evliliklerde 10 milyon daha artış yaşanabileceğini açıkladı.

banner341
Yaklaşık 650 milyon kadın çocuk yaşta evlendirildi

UNICEF Direktörü Henrietta Fore, okulların kapanmasının, çocukların arkadaş çevresinden uzak kalmasının, artan yoksulluğun, ailede yaşanan kayıpların ve hamileliğin "dünyanın hali hazırda söndürmeye çalıştığı çocuk evliliği yangınını körüklediği" değerlendirmesinde bulundu. 

UNICEF'e göre yaklaşık 650 milyon kadının çocuk yaşta evlendirildiği tahmin ediliyor ve çocuk yaşta evliliklerin yarısı Bangladeş, Brezilya, Etiyopya, Hindistan ve Nijerya'da yaşanıyor

banner360
Son Güncelleme: 09.03.2021 11:49
Anahtar Kelimeler:
UnicefPandemiçocuk Yaşta Evlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İtalya’da AstraZeneca’nın 65 yaş üstü kullanımına onay
İtalya’da AstraZeneca’nın 65 yaş üstü kullanımına onay
Yunan basınından Mısır'a sert eleştiri
Yunan basınından Mısır'a sert eleştiri
İngiltere covid-19'la mücadelede başarılı
İngiltere covid-19'la mücadelede başarılı
Netanyahu, umudunu aşıya bağladı
Netanyahu, umudunu aşıya bağladı
Danimarka’da kuş gribi nedeniyle 4 bin hindi itlaf ediliyor
Danimarka’da kuş gribi nedeniyle 4 bin hindi itlaf ediliyor
Salgın aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı
Salgın aşı üreticisi şirketlere milyarlarca dolar kazandırdı
Borrell: Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir
Borrell: Kıbrıs sorununa kolay olmasa da çözüm bulunabilir
Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 28 yaralı
Suriye'nin kuzeyine balistik füze saldırısı: 3 ölü, 28 yaralı
Merkel, AB ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini teyit etti
Merkel, AB ile Türkiye arasındaki kapsamlı ve yapıcı ilişkilerin önemini teyit etti
Covax kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz covid-19 aşısı ulaştı
Covax kapsamında 20 ülkeye 20 milyon doz covid-19 aşısı ulaştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim