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UNICEF ilk kez İngiltere'deki çocuklara yardım edecek

UNICEF, ekonomik sıkıntılardan etkilenen çocukların beslenmesine yardımcı olmak için İngiltere'de ilk kez acil yardımda bulunacak.

17 Aralık 2020 Perşembe 09:10
UNICEF ilk kez İngiltere'deki çocuklara yardım edecek
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Sky News'in haberine göre, Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), School Food Matters adlı yardım kuruluşuna 25 bin sterlin (260 bin TL) bağış yapacak. 

Yardım kuruluşu, bu parayı 2 haftalık Noel tatili boyunca Londra'nın Southwark bölgesinde ihtiyacı olan çocuklar ve ailelerine binlerce kahvaltı kutusu sağlamak için kullanacak.

Toplam sayısı 18 bin olacak kutularda, Noel tatili boyunca toplam 10 kahvaltı için yeterli gıda bulunacak.

Yiyecek dağıtım firması Abel&Cole ise kutulara eklenmek üzere 1,2 ton meyve ve 4 bin 500 sterlinlik (47 bin TL) sebze sağlayacak.

"UNICEF'in devreye girmesi utanç verici"

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UNICEF İngiltere Sorumlusu Anna Kettley, kararın, İngiltere'deki ilk acil müdahalesi olduğunu söyledi.

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nden Angela Rayner, hükümeti eleştirerek, "UNICEF'in ülkemizin aç çocuklarını doyurmak için devreye girmesi utanç verici ve Boris Johnson (Başbakan) ve Rishi Sunak (Maliye Bakanı) utanmalı" dedi.

İngiltere'de düşük gelirli aileler için kış hibe programı

Hükümet, düşük gelirli aileleri pandemi ve sonrasında desteklemeye kararlı olunduğu açıkladı.

Açıklamada, "Çocukların ve ailelerin en soğuk aylarda sıcak ve iyi beslenmelerine yardımcı olmak için 170 milyon sterlinlik COVID kış hibe programını başlattık" denildi. 

Gıda Vakfı tarafından mayıs ayında yaptırılan bir ankette, 2,4 milyon çocuğun (ülkedeki çocukların yüzde 17'si) yemek yiyebilecekleri garantisi olmayan evlerde yaşadığını göstermişti.

Ekim ayında 900 binden fazla çocuk okul yemeği için kayıt yaptırmıştı. 

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Anahtar Kelimeler:
UnicefIngiltere çocuklar
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