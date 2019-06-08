banner313
banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 25°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
93809
ALTIN
251.285
DOLAR
5.7914
STERLİN
7.4491
EURO
6.5701
Meteoroloji Dairesi’nden toz uyarısı
METEOROLOJİ’DEN TOZ UYARISI
Girne’de soyulan kuyumcu açıklama yaptı
GİRNE’DE SOYULAN KUYUMCU AÇIKLAMA YAPTI
Kaza yapıp kaçtı
KAZA YAPIP KAÇTI
Kazasız gün geçmiyor
KAZASIZ GÜN GEÇMİYOR
banner307

UNICEF 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini bildirdi

UNICEF 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini bildirdi

08 Haziran 2019 Cumartesi 07:10
UNICEF 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini bildirdi

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 115 milyon erkeğin çocuk yaşta evlendirildiğini açıkladı.
UNICEF, 82 ülkeden aldığı verilerle, ilk kez çocuk damatlar hakkında rapor hazırladı.
Rapora göre, dünyada 115 milyon çocuk damat bulunuyor. Bu çocuklardan 5'te 1'i 15 yaşından önce evlendiriliyor. 
Orta Afrika Cumhuriyeti yüzde 28 ile en yüksek çocuk damat oranına sahipken, bu ülkeyi yüzde 19 ile Nikaragua ve yüzde 13 ile Madagaskar takip ediyor. 
Öte yandan, çocuk yaşta evlendirilen toplam çocuk sayısı ise 765 milyonu buldu.  

banner317
Şu anda 20-24 yaş aralığındaki 5 kadından 1'i 18 yaşından önce evlendirilirken, bu oranın erkeklerde 30'da 1 olduğu görüldü. 
"ERKEN YAŞTA EVLİLİK, İNSANLARIN ÇOCUKLUĞUNU ÇALIYOR" 
UNICEF Genel Direktörü Henrietta Fore rapora ilişkin yaptığı açıklamada, "Erken yaşta evlilik, insanların çocukluğunu çalıyor." ifadesini kullandı. 
Çocuk damatların, yetişkinlerin sorumluluğunu üstlenmeye zorlandığına işaret eden Fore, "Erken yaşta evlilik, erken yaşta babalığı getiriyor. Bunun yanı sıra, çocuklara aileyi geçindirmek, eğitimi yarıda kesmek ve çalışmak zorunluluğu yüklüyor."  değerlendirmesinde bulundu. 

 

Son Güncelleme: 08.06.2019 10:14
Anahtar Kelimeler:
Unicef çocuk Evlilik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“İran’a karşı tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor“
“İran’a karşı tarihin en ağır ambargoları uygulanıyor“
Malezya'daki kabine görüşmelerinde dijital cihaz yasağı...
Malezya'daki kabine görüşmelerinde dijital cihaz yasağı...
Almanya’da çevreciler Başbakanlık yakınlarında kamp kurdu
Almanya’da çevreciler Başbakanlık yakınlarında kamp kurdu
Bakın dünyanın en sağlıklı ülkesi neresi?
Bakın dünyanın en sağlıklı ülkesi neresi?
Nato Üyelerinden Baltık Denizi'nde Dev Tatbikat...
Nato Üyelerinden Baltık Denizi'nde Dev Tatbikat...
Hindistan'daki Kum Fırtınası Ve Yıldırım Can Almaya Devam Ediyor
Hindistan'daki Kum Fırtınası Ve Yıldırım Can Almaya Devam Ediyor
İran'dan Abd'nin Yeni Yaptırımlarına Tepki
İran'dan Abd'nin Yeni Yaptırımlarına Tepki
Fenomen kedi trafik kazasında öldü!
Fenomen kedi trafik kazasında öldü!
Uzmanlardan korkutan uyarı: 3 ay sonra Dünya’ya çarpabilir
Uzmanlardan korkutan uyarı: 3 ay sonra Dünya’ya çarpabilir
79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı
79 yaşındaki seri katilin 60 cinayetle bağlantısı ortaya çıktı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim