banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99635
ALTIN
252.653
DOLAR
5.6173
STERLİN
7.0384
EURO
6.3041
Basına çirkin saldırı
BASINA ÇİRKİN SALDIRI
Girne'de 5 kök hintkeneviri
GİRNE'DE 5 KÖK HİNTKENEVİRİ
Gazimağusa-Lefkoşa anayolunda kaza! Bu sefer ucuz atlatıldı
KORKUTAN KAZA!
Durdurulan araçta uyuşturucu bulundu
DURDURULAN ARAÇTA UYUŞTURUCU BULUNDU
banner306

Unesco Babil\'i Dünya Miras Listesi\'ne Ekledi

 

Unesco Babil\'i Dünya Miras Listesi\'ne Ekledi

 

05 Temmuz 2019 Cuma 16:14
Unesco Babil\'i Dünya Miras Listesi\'ne Ekledi

 

 

İstanbul, 5 Temmuz 19 : Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Irak'taki Babil tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne eklendiğini duyurdu.

 

UNESCO'nun Twitter sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Babil tarihi sit alanının Dünya Miras Listesi'ne eklendiği belirtildi.

 

banner317
Irak merkezi hükümetinden yapılan yazılı açıklamada da UNESCO'nun aldığı karardan duyulan memnuniyet dile getirilerek, şehirdeki kitabeler ve antik kentin benzersizliğinin insanlık tarihi, Mezopotamya'daki medeniyet ve bu medeniyetin insanlığa sunduğu katkıları ifade ettiği kaydedildi. 

 

Başkent Bağdat'ın yaklaşık 100 kilometre güneyinde yer alan Babil, tarihi kaynaklara göre yaklaşık 4 bin yıl önce kadim Babil İmparatorluğu'nun merkeziydi. 

 

Bağdat yönetimi, 10 kilometrekare üzerinde sadece yüzde 18'inde kazıların yapıldığı Babil'deki tarihi sit alanın Dünya Miras Listesi'ne eklenmesi için 1983'ten bu yana girişimlerde bulunuyor.

 

(AA/RU/ÖK)

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Norveçli Eski Bakana Sığınmacılara Cinsel İstismardan 5 Yıl Hapis
Norveçli Eski Bakana Sığınmacılara Cinsel İstismardan 5 Yıl Hapis
İran'dan İsrail'e Yeni Tehdit
İran'dan İsrail'e Yeni Tehdit
Afganistan'da pazar yerine havan mermisi düştü: 14 ölü
Afganistan'da pazar yerine havan mermisi düştü: 14 ölü
Kremlin'den S-400 Açıklaması
Kremlin'den S-400 Açıklaması
Nijerya'da silahlı kişiler sivilleri hedef aldı: 17 ölü
Nijerya'da silahlı kişiler sivilleri hedef aldı: 17 ölü
Boris Johnson'a
Boris Johnson'a "istihbarat Engeli" İddiası
Yunanistan'da Erken Seçime Doğru
Yunanistan'da Erken Seçime Doğru
Fransa'da internette nefret içerikli paylaşımlar 24 saatte kaldırılacak
Fransa'da internette nefret içerikli paylaşımlar 24 saatte kaldırılacak
Paris'teki hava kirliliğinden devlet sorumlu tutuldu
Paris'teki hava kirliliğinden devlet sorumlu tutuldu
Viski deposunda yangın: 45 bin varil viski yandı
Viski deposunda yangın: 45 bin varil viski yandı

banner253

banner211

banner226

banner301

banner290

banner319

banner305

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim