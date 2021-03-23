banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bize ne oluyor anlamadım!
Bize ne oluyor anlamadım!
Girne hastanesi rant mı hizmet mi?
Girne hastanesi rant mı hizmet...
Pilli’nin özrü kabahatinden büyük!
Pilli’nin özrü kabahatinden büyük!
Devletin emekçiliğinden sermayenin işçiliğine hekim olmak…
Devletin emekçiliğinden sermayenin işçiliğine hekim...
banner376

UNESCO, BM Su Kalkınma Raporu'nu açıkladı

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), düşük ve orta gelirli 140 ülkenin, suya erişebilmesi amacıyla ayrılması gereken yıllık maliyetin, 114 milyar dolar olduğunu bildirdi. 

23 Mart 2021 Salı 09:40
UNESCO, BM Su Kalkınma Raporu'nu açıkladı
banner337

UNESCO, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla Birleşmiş Milletler (BM) Su Kalkınma Raporu'nu açıkladı. 

Dünyada su kaynaklarının daha iyi yönetilmesi gerektiği dile getirilen raporda, dünyanın birçok bölgesinde su kaynaklarına yeterince yatırım yapılmadığına ve konunun siyasilerin ilgisini çekmediğine işaret edildi.

Raporda, bu durumun suya erişimde eşitsizliklerin meydana gelmesine ve suyun verimsiz şekilde kullanılmasına neden olduğuna dikkat çekildi.

banner341
Suyun verimsiz şekilde kullanılması sebebiyle su kıtlığının da arttığı belirtilen raporda, düşük ve orta gelirli 140 ülkenin suya erişebilmesi amacıyla 2016-2030 döneminde, ayrılması gereken yıllık maliyetin 114 milyar doları bulduğu vurgulandı. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede el hijyeninin önemli olduğu ancak dünyada 3 milyardan fazla insanın suya erişiminin bulunmadığı ifade edilen raporda, Arap bölgesinde ise nüfusun yüzde 85'inden fazlasının su kıtlığı koşullarında yaşadığı kaydedildi. 

Suyun herkes tarafından temel insan hakkı olarak görülmesi için altyapıya, uygun teknolojilere ve su kaynaklarının kullanımına yoğun şekilde yatırım yapılması gerektiği anlatılan raporda, su kaynaklarına ilişkin bilgi ve araştırmaların önemine değinildi.

banner360
Son Güncelleme: 23.03.2021 11:38
Anahtar Kelimeler:
Su Kalkınma RaporuUNESCO
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Filistin'den BM'ye mektup
Filistin'den BM'ye mektup
İngiltere'de seyahat yasağı uzatılabilir
İngiltere'de seyahat yasağı uzatılabilir
Almanya'da koronavirüs tedbirleri uzatıldı
Almanya'da koronavirüs tedbirleri uzatıldı
ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü
ABD'de silahlı saldırı: 10 ölü
Borrell: "Türkiye ile en iyi ilişkileri geliştirmek istiyoruz"
Borrell: "Türkiye ile en iyi ilişkileri geliştirmek istiyoruz"
Coronavac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğu belirtildi
Coronavac aşısının çocuklarda etkili ve güvenli olduğu belirtildi
Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat
Mısır ve Fransa'dan ortak tatbikat
Nijerya'da 60 milyondan fazla kişi temiz suya erişemiyor
Nijerya'da 60 milyondan fazla kişi temiz suya erişemiyor
AB'den Çin'e yaptırım kararı
AB'den Çin'e yaptırım kararı
Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı
Tayvan'da iki savaş uçağı havada çarpıştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim