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Umutlandıran gelişme: Koronaya karşı ömür boyu antikor

25 Mayıs 2021 Salı 18:04
Umutlandıran gelişme: Koronaya karşı ömür boyu antikor
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ABD'li araştırmacılar koronavirüs salgınından umut verici bir gelişmeyi paylaştı. Yapılan araştırmaya göre Covid-19 enfeksiyonunu hafif geçirenler ömür boyu sürecek bir antikor düzeyine yani başka bir deyişle kendilerini hastalıktan koruyacak antikor miktarına sahip olabilirler.

Washington Üniversitesi Tıp Fakültesi tarafından gerçekleştirilen ve Nature dergisinde yayınlanan araştırmanın sonucuna göre ömür boyu koronavirüsten koruma sağlayacak antikor miktarına kavuşmak düşündüğümüzden kolay olabilir!

Antikor, kişinin vücuduna giren antijene yanıt olarak bağışıklık sistemi tarafından üretilen maddeyi ifade etmektedir. İmmünglobulin olarak da adlandırılır. Virüs vücuda girdiğinde bağışıklık sistemi ile karşılaşır ve yok edilmeye çalışılır. Bu noktada da antikor adı verilen proteinler oldukça önemli bir rol oynar. Bir başka deyişle antikor, vücudun tehdit olarak gördüğü organizma ve kimyasal maddelere karşı kendi korumak için ürettiği maddedir. Bağışıklık sisteminin tehditleri tanımlamasına ve ortadan kaldırmasına yardımcı olur.

Bir buçuk yıldır dünyanın kâbusu haline gelen Covid-19 salgınında çare olarak gördüğümüz aşıların çalışma prensibi de temelde vücudumuzun bu virüse karşı antikor üretmesini, bu şekilde de hastalığa yakalanmasını ya da yakalansa bile hafif şekilde atlatmasını sağlamak. Bu yüzden antikorlar koronavirüse karşı hayati önem taşıyor. 

COVİD-19'A KARŞI ÖMÜR BOYU ANTİKOR

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Uzun aylardır konuyu araştıran bilim insanlarından bu konuyla ilgili sevindiren bir haber geldi. Yapılan yeni bir bilimsel çalışmaya göre Covid-19'u hafif bir şekilde geçirdikten sonra sahip olunan bağışıklık hayat boyu sürme potansiyeline sahip.

Araştırmacılara göre bu sistemin çalışması şu şekilde açıklanıyor:

Covid-19 enfeksiyonunun ortaya çıkmasıyla birlikte kanımızda bulunan antikor sayısı hızla düşüyor. Bizi virüs yüzünden hasta eden ve yatağa düşüren de bu durum. Ancak enfeksiyonu hafif şekilde atlatan vücudumuz kanda antikor üreten mekanizmayı kemik iliğinde tekrar devreye sokuyor ve antikor üretimi burada devam ettiriliyor.

Uzmanlara göre Covid-19'a yakalanan ve sonrasında ciddi şekilde tekrar ciddi şekilde hastalanan insan sayısının az olma sebebi de bu antikor üretimi. Nature'da yayınlanan araştırmaya göre bu üretim ömür boyu sürebilir ve bize hayat boyu bağışıklık sağlayabilir.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Ali Ellebedy yaptığı açıklamada 'Geçen sonbaharda elimizdeki raporlarda Covid-19 enfeksiyonundan sonra antikorların hızla azaldığı ve bunun da bağışıklığın kısa süreli olduğuna işaret ettiği vardı. Ancak ana akım medya bunu yanlış yorumlayarak koronavirüste uzun süreli başığıklığın mümkün olmadığını yazdı. Oysa antikor düzeylerinin akut enfeksiyondan sonra düşmesi normal. Ama bu tamamen yok oldukları anlamına gelmez, plato eğrisine sahip olurlar ve yeniden çoğalırlar. Çalışmamızda  ilk semptomlardan 11 ay sonra antikor üreten hücreler bulduk. Bu hücreler yaşayacak ve insanların hayatlarının geri kalanı için antikor üretecek. Bu, uzun süreli dokunulmazlık için güçlü bir kanıt" ifadelerini kullandı.

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