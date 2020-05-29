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Umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağı sürecek

Suudi Arabistan, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını sebebiyle devam edeceğini duyurdu.

29 Mayıs 2020 Cuma 08:15
Umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağı sürecek
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Hac ve Umre Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, umre ve Mescid-i Haram'a ziyaret yasağının halihazırdaki şartlar altında devam edeceği ve söz konusu kararın yetkili merciler tarafından salgın süresince verilecek tavsiyelere göre periyodik olarak gözden geçirileceği belirtildi.

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Suudi Arabistan yönetimi, dün COVID-19 önlemleri kapsamında uyguladığı tedbirleri hafifletmek ve normal yaşama dönmek amacıyla 31 Mayıs Pazar gününden başlayarak Mekke'de "iki aşamalı normalleşme planı" uygulanacağını açıklamıştı.

Buna göre 3 hafta süreceği kaydedilen ilk aşamada, Mekke'ye giriş çıkışlara izin verileceği ve 06.00-15.00 arasında sokağa çıkılmasına müsaade edileceği aktarılmıştı.

Son verilere göre, Suudi Arabistan'da COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı 441'e, vaka sayısı 80 bin 185'e, iyileşenlerin sayısı ise 54 bin 553'e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:
ümreMescidi Haram
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