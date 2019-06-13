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Umman Denizi\'nde İki Petrol Tankerinde Patlama

Ankara, 13 Haziran 19 : Umman Denizi\'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu. 

Umman Denizi\'nde İki Petrol Tankerinde Patlama

Ankara, 13 Haziran 19 : Umman Denizi\'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu. 

13 Haziran 2019 Perşembe 07:37
Umman Denizi\'nde İki Petrol Tankerinde Patlama

Ankara, 13 Haziran 19 : Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu. 

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İran devlet televizyonunun yerel kaynaklara dayandırdığı habere göre, Umman Denizi'nde ham petrol yüklü iki büyük tankerde patlama meydana geldi.

Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.  

(AA/HUR/HA)
 

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