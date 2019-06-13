Umman Denizi\'nde İki Petrol Tankerinde Patlama

Ankara, 13 Haziran 19 : Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu.
Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.
(AA/HUR/HA)
Ankara, 13 Haziran 19 : Umman Denizi\'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu.
Ankara, 13 Haziran 19 : Umman Denizi'nde iki büyük petrol tankerinde patlama oldu.
Patlama sonrasında iki tankerin körfez çevresindeki ülkelere acil yardım çağrısında bulunduğu ancak tankerlerden birinin batmaya başladığı kaydedildi.
(AA/HUR/HA)