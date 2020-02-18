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Uluslararası Bağışçılar Konferansı\'nda Arnavutluk\'a 1,15 Milyar Avro Yardım Taahhüdü

Brüksel, 18 Şubat 20 (.): Arnavutluk’ta geçen yıl 26 Kasım\'da meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen, Türkiye\'nin de katıldığı

Uluslararası Bağışçılar Konferansı\'nda Arnavutluk\'a 1,15 Milyar Avro Yardım Taahhüdü

Brüksel, 18 Şubat 20 (.): Arnavutluk’ta geçen yıl 26 Kasım\'da meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen, Türkiye\'nin de katıldığı

18 Şubat 2020 Salı 07:59
Uluslararası Bağışçılar Konferansı\'nda Arnavutluk\'a 1,15 Milyar Avro Yardım Taahhüdü
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Brüksel, 18 Şubat 20 (.): Arnavutluk’ta geçen yıl 26 Kasım'da meydana gelen deprem felaketinin yaralarının sarılması amacıyla düzenlenen, Türkiye'nin de katıldığı "Uluslararası Bağışçılar Konferansı"nda toplam 1,15 milyar avro yardım taahhüdünde bulunuldu.
"Uluslararası Bağışçılar Konferansı", Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun ev sahipliğinde Brüksel’de gerçekleştirildi.
Toplam 124 ülke ve kuruluşun katılımıyla gerçekleştirilen konferansta Türkiye’yi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı temsil etti.
Kaymakcı, konferansta yaptığı konuşmada, depremden sonra Arnavutluk’un yardımına koşan ilk ülkelerden birinin Türkiye olduğunu, felaketin yaşandığı ilk günden itibaren Türk Kızılay'ı ve TİKA aracılığıyla depremzedelere ilaç, gıda ve afet çadırı yardımında bulunulduğunu belirtti. Söz konusu yardımların tutarının ‪512 bin 920‬ avroyu bulduğunu vurgulayan Kaymakcı, AFAD’ın yürüttüğü arama-kurtarma çalışmaları ve diğer yardımların maddi değerinin ise ‪864 bin 424‬ avroya ulaştığını kaydetti.‬‬‬‬
 Depremzedeler için Arnavutluk’un Laç şehrinde TOKİ tarafından 504 konutluk bir projenin hayata geçirileceğine de dikkati çeken Kaymakcı, söz konusu projenin temel atma töreninin şubat ayı sonunda gerçekleştirilmesinin öngörüldüğünü ifade etti. Kaymakcı, yaklaşık 45 milyon avroya  mal olması beklenen bu proje ile Türkiye’nin Bağışçılar Konferansı’nda Arnavutluk’a en yüksek miktarda yardım taahhüdünde bulunan ülkelerin başında yer aldığını ve Türkiye'nin toplamda 46,3 milyon avroluk taahhüdü olacağını aktardı.

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Kaşmakcı, sahada sürdürülen yardım ve yeniden inşa faaliyetlerinin yanı sıra, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkeleri de Arnavutluk’a yardımda bulunmaya davet ettiğini anımsattı.
Arnavutluk hükumeti ve halkıyla tam dayanışma içinde olan Türkiye’nin desteğinin süreceğini vurgulayan Kamakcı, bu bağlamda doğal afetlerle mücadele konusunda Arnavutluk’la tecrübe paylaşımına da devam edileceğine işaret etti. 
Kaymakcı, Arnavutluk ve diğer aday, potansiyel aday ve müzakere eden aday ülkelere yapılabilecek en büyük yardımın, bu ülkelerin AB üyelik süreçlerinin desteklenmesi olduğunu, sadece tam anlamıyla bütünleşmiş “Büyük AB Evi”nin her türlü deprem, felaket, şok ve sınamalara karşı "en dirençli" yapı olabileceğini belirtti.
Konferansın sonunda AB Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, Arnavutluk'a toplam 1,15 milyar avro yardım taahhüdünde bulunuldu.
(AA/TUĞ/HÖ)
 

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