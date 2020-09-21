banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 29°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1087
ALTIN
464.474
DOLAR
7.6108
STERLİN
9.7545
EURO
8.9303
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Kıbrıs sorununda duygusallık ol(maz)mamalı
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar ve üçüncüde…
Çekirge bir sıçrar, iki sıçrar...
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Para bitti, ev karantinası başlıyor!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
Yüksek Seçim Kurulu’ndan SEÇMEN KIYIMI!
banner376

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konferansında İran-abd Gerginliği

ABD ENERJİ BAKANI DAN BROUİLLETTE:

21 Eylül 2020 Pazartesi 18:03
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Konferansında İran-abd Gerginliği
banner337
banner351

ABD ENERJİ BAKANI DAN BROUİLLETTE: "İRAN, GÜVENCE DENETİMİ ANLAŞMASINA HEM ZAMANINDA HEM DE TAM UYUM SAĞLAMAK İÇİN FAZLASINI, ÇOK DAHA FAZLASINI YAPMALI"

İRAN ATOM ENERJİSİ KURUMU BAŞKANI ALİ EKBER SALİHİ: "ULUSLARARASI ALANDA HEPİMİZİN ÇIKARLARI İÇİN BİRLEŞİP ŞU ANKİ ABD YÖNETİMİNİN YIKICI DAVRANIŞINA SON VERMEKTEN BAŞKA ÇARE YOK"

Viyana, 21 Eylül 20 : Avusturya’nın başkenti Viyana’da düzenlenen Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) 64’üncü Genel Konferansı'na İran ve ABD arasında karşılıklı suçlamalar damgasını vurdu.

UAEA Başkanı Rafael Mariano Grossi, ajansın yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadeleye sağladığı desteğe değindi.

Grossi, nükleer enerji ve teknolojinin tarımdan sanayiye birçok alanda önemli katkıları olduğunu belirterek, üye ülkelerin bu alanlardaki çalışmalarını teşvik etmek için kurumun her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti.

İran ve Kuzey Kore’nin nükleer faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Grossi, geçen ay İran’a yaptığı ziyaret kapsamında Tahran yönetimiyle sağladığı anlaşmanın önemine işaret etti.

Grossi, ek protokol kapsamında kurum tarafından belirlenen iki tesise erişim sağlanması için varılan anlaşmanın İran ve UAEA arasındaki iş birliği ve karşılıklı güveni artıracağını bildirdi. 

ABD’DEN İRAN’A AĞIR SUÇLAMA

ABD Enerji Bakanı Dan Brouillette, İran ve Kuzey Kore’nin nükleer programlarının tehdit oluşturduğunu söyledi. 

banner341
Brouillette, "İran’ın dünyanın en büyük terörizm destekçisi olduğunu" ileri sürerek, bu ülkenin UAEA ile tamamlanmamış ve gönülsüz bir iş birliği geçmişi olduğunu iddia etti.

Brouillette, "İran, güvence denetimi anlaşmasına hem zamanında hem de tam uyum sağlamak için fazlasını, çok daha fazlasını yapmalı." diye konuştu.

İRAN NÜKLEER ANLAŞMASININ KORUNMASI

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Ali Ekber Salihi ise ABD’nin Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmesiyle diplomatik bir başarı olarak kabul edilen KOEP’in yarı çıkmaz bir duruma girdiğini, anlaşmanın korunmasının başta E3 ülkeleri (Almanya, İngiltere ve Fransa) olmak üzere bütün tarafların sorumluluğunda olduğunu ifade etti.

Salihi, UAEA'nın tarafsızlığının korunmasının önemine işaret ederek, İsrail’in güvence denetimi anlaşmasını reddettiğini ve Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na da taraf olmadığını hatırlatarak, bu ülkenin UAEA tarafından tarafsız ve profesyonel bir şekilde ele alınması gerektiğini söyledi.

"İSRAİL, İSTİKRARSIZLIK VE GÜVENSİZLİĞİN ANA KAYNAĞI"

Salihi, "Bölgedeki istikrarsızlık ve güvensizliğin ana kaynağı ve uluslararası barış ve güvenliğe yönelik bir tehdit olan bu rejim (İsrail), kitle imha silahları programından vazgeçmeli ve daha fazla gecikmeden, ön koşulsuz Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na katılmalıdır." şeklinde konuştu.

İran'ın uluslararası ilişkilerde diplomasinin güçlendirilmesi ve çok taraflılığın etkin kılınması için uluslararası toplumla iş birliği yapmaya hazır olduğunu vurgulayan Salihi, "Bu amaçla, uluslararası alanda hepimizin çıkarları için birleşip şu anki ABD yönetiminin yıkıcı davranışlarına son vermekten başka çare yok." görüşünü paylaştı.

Kovid-19 tedbirleri nedeniyle fiziki olarak az sayıda temsilcinin katıldığı konferansta, konuşmacıların büyük kısmı konuşmalarını video konferans yoluyla gerçekleştirdi.

(AA/RU/YIL)
 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ab Dışişleri Bakanları Belarus Yaptırımlarında Anlaşamadı
Ab Dışişleri Bakanları Belarus Yaptırımlarında Anlaşamadı
Hindistan'da Bina Çöktü: 13 Ölü, 11 Yaralı
Hindistan'da Bina Çöktü: 13 Ölü, 11 Yaralı
İngiltere'de Polis James Bond'un Çalınan Silahlarını Arıyor
İngiltere'de Polis James Bond'un Çalınan Silahlarını Arıyor
İran'da 7 Dakikada Bir Kişi Alzaymır Oluyor
İran'da 7 Dakikada Bir Kişi Alzaymır Oluyor
Lufthansa, Daha Da Küçülüp, Çalışanın İşine Son Verecek
Lufthansa, Daha Da Küçülüp, Çalışanın İşine Son Verecek
Bm 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır:
Bm 75. Genel Kurul Başkanı Bozkır: "bm Değişime Ayak Uydurmak Zorunda"
Belaruslu Muhalif Lider Tikhanovskaya Brüksel'de Destek Arayışında
Belaruslu Muhalif Lider Tikhanovskaya Brüksel'de Destek Arayışında
Çin Uzaya Okyanus Gözlem Uydusu Gönderdi
Çin Uzaya Okyanus Gözlem Uydusu Gönderdi
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 31 Milyon 243 Bin 22 Oldu
Dünya Genelinde Kovid-19 Tespit Edilen Kişi Sayısı 31 Milyon 243 Bin 22 Oldu
İngiltere'de, Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Ekim Ayında 50 Bine Ulaşabilir
İngiltere'de, Günlük Kovid-19 Vaka Sayısı Ekim Ayında 50 Bine Ulaşabilir

banner350

banner361

banner357

banner363

banner375

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim