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Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano Öldü

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI BAŞKANI YUKİYA AMANO 72 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano Öldü

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI BAŞKANI YUKİYA AMANO 72 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

22 Temmuz 2019 Pazartesi 09:28
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı Başkanı Yukiya Amano Öldü

ULUSLARARASI ATOM ENERJİSİ AJANSI BAŞKANI YUKİYA AMANO 72 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Viyana, 22 Temmuz 19 : Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı YukiyaAmano yaşamını yitirdi.

UAEA'nınsekreteryasından yapılan açıklamada, Başkan Amano'nun yaşamını yitirdiği bilgisinin üzüntüyle öğrenildiği belirtildi.

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Başkanın vefatından önce görevi bırakmayı düşündüğü kaydedilen açıklamada, bu nedenle yönetim kuruluna sunulmak üzere kaleme aldığı mektuptan bir alıntıya da yer verildi.

Amano, mektubunda, ajansın, üye ülkelerin desteği ve kurum çalışanlarının büyük özverisiyle atom enerjisinin barışçıl yollarla kullanılması hedefi için önemli çalışmalar yaptığına vurgu yaparak "Çalışmalarımızdan gurur duyuyorum, ajansa üye ülkelere ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Japon diplomat Amano, 2009'dan bu yana UAEA'nın başkanlığını yürütüyordu.

(AA/AK/ŞEB)

 

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