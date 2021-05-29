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Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk Avrupalı kadın komutanı olacak

İtalya'nın uzaya giden ilk kadın astronotu olan Samantha Cristoforetti, gelecek sene ikinci uzay yolculuğunda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun komutanlığını yapacak.

29 Mayıs 2021 Cumartesi 17:47
Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk Avrupalı kadın komutanı olacak
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İtalya'nın uzaya giden ilk kadın astronotu olan Samantha Cristoforetti, gelecek sene ikinci uzay yolculuğunda Uluslararası Uzay İstasyonu'nun komutanlığını yapacak. Cristoforetti, bu görevi üstelenen ilk Avrupalı kadın olacak.

Samantha Cristoforetti'nin, Avrupa Uzay Ajansı (ESA) misyonuyla 2022'de Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) dönmesi planlanıyor. Cristoforetti, 2014'teki ilk ISS misyonunda 199 gün 16 saat boyunca istasyonda görev yapmış ve tek seferde en uzun süre uzayda kalan Avrupalı astronot olmuştu.

ESA tarafından yapılan açıklamaya göre Cristoforetti'nin ikinci uzay yolculuğunu 2022'de, Elon Musk'ın kurduğu Space X şirketinin Crew Dragon aracıyla yapması planlanıyor. ABD'den fırlatılması planlanan Crew Dragon aracıyla, Cristoforetti ile birlikte NASA astronotları Kjell Lindgren ve Bob Hines de uzaya gönderilecek.

Cristoforetti yeni göreviyle ilgili olarak, "Avrupa'yı Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yeniden temsil etmek başlı başına bir onur. Komutan pozisyonuna getirildiğim için müteşekkirim" diye konuştu.

44 yaşındaki Milano doğumlu Samantha Cristoforetti askeri havacılık kariyerinin ardından İtalya Uzay Ajansı ve Avrupa Uzay Ajansı astronotu olmuştu.

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Avrupa'nın ilk kadın ISS komutanı pozisyonuna getirilen Cristoforetti, dünya genelinde ise ABD'li Sunita Williams ve Shannon Walker'ın ardından bu görevi üstelenen üçüncü kadın olacak.

ESA'dan kadınlara astronotluk çağrısı
Samantha Cristoforetti'nin, Uluslararası Uzay İstasyonu'nun ilk Avrupalı kadın komutanı olacağını açıklayan ESA Genel Direktörü Josef Aschbacher, bunun daha fazla kadını astronot olmaya teşvik etmesini umduklarını söyledi.

Aschbacher, ESA'nın astronot seçmeleri için açtığı başvuruların halen açık olduğunu vurgulayarak, "Samantha'nın Uluslararası Uzay İstasyonu komutanlığı görevine getirilmesi, ESA astronotluğuna başvurmakta olan bir nesil için ilham kaynağı niteliğinde. Bu vesileyle kadınları tekrar başvuru yapmaya teşvik etmek isterim" dedi.

Avrupa Uzay Ajansı, 2008-2009 döneminden sonra ilk kez bu yıl yeni astronot alımı yapacaklarını açıklamıştı. Cristoforetti de 2008-2009 döneminde seçilen astronotlar arasındaydı.

Bu yılki başvurularda ESA'ya 4-6 yeni astronot alınması planlanıyor. Başvuru süresi 18 Haziran 2021'de sona erecek. Astronot başvuruları, ESA üyesi 22 ülke ile 3 ortak ülkeden kabul ediliyor, bu ülkeler arasında Türkiye yer almıyor.

Cristoforetti 2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan döndüğünde BBC Türkçe'ye verdiği söyleşide "Umuyorum ki, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu daha fazla ülke insanlı uzay programlarına katılır. Bu da genç Türk kızlarına ve erkeklerine ileride uzaya gidebilme şansı verir" demişti.

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Anahtar Kelimeler:
ItalyaUzayUluslararası Uzay İstasyonu
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