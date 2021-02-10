Ultra-ortodoks Yahudilerin kovid-19 önlemleri karşıtı gösterisine müdahale

Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), Kovid-19 önlemleri nedeniyle dini okullarda (Yeşiva) eğitime izin verilmemesine tepki göstermek amacıyla Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.
Kikar HaShabbat bölgesinde düzenlenen gösteriye çok sayıda Ultra-Ortodoks Yahudi katıldı.
Sosyal mesafe ve maske kuralına büyük ölçüde uyulmayan gösteride, Yeşivalarda eğitimin yeniden başlatılması çağrısı yapıldı.Protestocular, üzerinde "Kutsal topraklara, dine yapılan saldırılar son bulmalı", "Eğitim kurumlarının kapatılması kalbimize sokulmuş bir bıçak gibidir" yazılı pankartlar taşıdı.
Göstericiler daha sonra Bar-Ilan caddesine gelerek yolu trafiğe kapattı.
Çöp konteynerlerini ateşe veren göstericiler, polisin uyarısına rağmen dağılmadı.
Bunun üzerine TOMA'dan tazyikli su sıkarak grubu dağıtmaya çalışan polis, bir göstericiyi gözaltına aldı.