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Ultra-ortodoks Yahudilerin kovid-19 önlemleri karşıtı gösterisine müdahale

İsrail polisi, Ultra-Ortodoks Yahudilerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri karşıtı gösterisine müdahale ederek bir kişiyi gözaltına aldı.

10 Şubat 2021 Çarşamba 09:30
Ultra-ortodoks Yahudilerin kovid-19 önlemleri karşıtı gösterisine müdahale
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Ultra-Ortodoks Yahudiler (Harediler), Kovid-19 önlemleri nedeniyle dini okullarda (Yeşiva) eğitime izin verilmemesine tepki göstermek amacıyla Batı Kudüs'te gösteri düzenledi.

Kikar HaShabbat bölgesinde düzenlenen gösteriye çok sayıda Ultra-Ortodoks Yahudi katıldı.

Sosyal mesafe ve maske kuralına büyük ölçüde uyulmayan gösteride, Yeşivalarda eğitimin yeniden başlatılması çağrısı yapıldı.

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Protestocular, üzerinde "Kutsal topraklara, dine yapılan saldırılar son bulmalı", "Eğitim kurumlarının kapatılması kalbimize sokulmuş bir bıçak gibidir" yazılı pankartlar taşıdı.

Göstericiler daha sonra Bar-Ilan caddesine gelerek yolu trafiğe kapattı.

Çöp konteynerlerini ateşe veren göstericiler, polisin uyarısına rağmen dağılmadı.

Bunun üzerine TOMA'dan tazyikli su sıkarak grubu dağıtmaya çalışan polis, bir göstericiyi gözaltına aldı.

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Son Güncelleme: 10.02.2021 10:53
Anahtar Kelimeler:
Ultraortodoks Yahudilerin Kovid19 önlemleri Karşıtı Gösterisi
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