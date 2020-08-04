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Ülkeler salgından etkilenen ekonomilerini düzeltmek için yeni yollar arıyor

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını, özellikle ekonomiye beklenmedik ve sert bir darbe indirdi. Ülkeler virüsle mücadeleden olumsuz etkilenen ekonomilerini düzeltmek için yeni yollar arıyor.

04 Ağustos 2020 Salı 07:46
Ülkeler salgından etkilenen ekonomilerini düzeltmek için yeni yollar arıyor
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Dünya ekonomisi koronavirüs salgını ile birlikte derinden sarsıldı. Salgın, yaşam tarzı ve alışkanlıklarını ciddi oranda değiştirdi.

İngiltere'de hükümet restoranlara yardım için "Dışarıda ye, yardım et" sloganıyla yeni bir girişim başlattı.

Restoranlara gidilmesini teşvik etmek amacıyla işletmeler müşterilerine yüzde 50 indirim yapacak. İşletmeler kalan miktarı hükümetten alacak.

Salgından en çok etkilenen sektörlerden biri de havacılık. British Airways, çalışanlarını mağdur etmemek için farklı bir yola başvurdu. İngiliz havayolu şirketi ücret indirimi konusunda pilotlar ile anlaştı.

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İşten çıkarmaların engellenmesi için yapılan anlaşmada British Airways'in pilotları, yüzde 20'lik kesintiyi kabul etti.

Amerika Birleşik Devletleri de virüsün ekonomik ve insani etkilerini hafifletmek için çözüm arayışında. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi’nde yeni bir ekonomik yardım paketi ele alınacak.

Bazı ülkeler ise ekonomik tedbirlere rağmen toparlanamıyor. İspanya ekonomisi de iç savaştan bu yana en büyük darbeyi aldı. Ülkeye giden turist sayısı ciddi oranda azaldı.

İran da salgından büyük darbe yiyen ülkelerden. Virüse karşı alınan önlemler yetersiz kalıyor. Alışveriş merkezleri, pasajlar ve fırınların hijyen kurallarına uymadıkları belirtiliyor.

Ülkede her hafta bin dükkan ve mağaza, sağlık protokollerine uymadıkları gerekçesiyle mühürleniyor.

Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsEkonomi
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