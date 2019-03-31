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Ukraynalılar sandık başında

Ukraynalılar sandık başında

31 Mart 2019 Pazar 09:35
Ukraynalılar sandık başında

Ukrayna'da halk devlet başkanlığı seçimleri için sandık başında..Anketlere göre Ukrayna'nın devlet başkanlığı için en güçlü aday politik tecrübesi olmayan komedyen Volodimir Zelenskiy.

Rusya yanlısı ayrılıkçılara karşı başlayan 5 yıllık savaşın ve yolsuzluk iddialarının gölgesinde yapılacak başkanlık seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'nin üzerinde oy alamazsa seçimlerin ikinci turu en fazla oy alan iki adayın yarışacağı 21 Nisan'da gerçekleşecek.

Anketler, ilk turda Zelenskiy'in yaklaşık yüzde 20 oranında oy alacağını gösteriyor. 39 adayın kaydolduğu seçimlerde Zelenskiy'in rakipleri ise Ukrayna'nın mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve muhalefet partisi lideri Yulia Timoşenko. Proşenko ve Timoşenko da güçlü adaylar arasında bulunuyor.

Anketlere göre Petro Poroşenko yüzde 13'lük oy oranıyla Zelenskiy'i takip ederken Timoşenko oyların yaklaşık yüzde 9'una sahip olacak.

Komedyen aktör Volodimir Zelenskiy popüler bir televizyon dizisinde devlet başkanı karakterini canlandırırken şimdi Ukrayna'nın yeni devlet başkanlığına oynuyor. Anketlere göre seçimlerin ikinci tura kalması halinde Zelenskiy oyların çoğunluğunu alacak.

Volodimir Zelenskiy seçim kampanyasını sermaye karşıtı ve yolsuzlukla mücadele yanlısı tavrıyla yürüttü ve politika sahnesine yeni atılmasına rağmen ülkede siyasi bir yıldız haline geldi.

Zelenskiy'nin en güçlü rakibi olan mevcut devlet başkanı Poroşenko ülkenin en zengin insanlarından biri. Muhalefet lideri Yulia Timoşenko ise eski başbakan ve kârlı anlaşmaları nedeniyle 'gaz prensesi' olarak biliniyor. Timoşenko seçim kampanyasında yeni politik ve ekonomik programına odaklandı.

Anahtar Kelimeler:
Ukrayna Seçim
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