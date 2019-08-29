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Ukrayna'da Yeni Başbakan Seçildi

 DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY\'İN HALKIN HİZMETKARI PARTİSİNDEN 35 YAŞINDAKİ MİLLETVEKİLİ ALEKSEY GONÇARUK ÜLKENİN EN GENÇ BAŞBAKANI OLDU

Ukrayna'da Yeni Başbakan Seçildi

 DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY\'İN HALKIN HİZMETKARI PARTİSİNDEN 35 YAŞINDAKİ MİLLETVEKİLİ ALEKSEY GONÇARUK ÜLKENİN EN GENÇ BAŞBAKANI OLDU

29 Ağustos 2019 Perşembe 16:53
Ukrayna'da Yeni Başbakan Seçildi

 DEVLET BAŞKANI VLADİMİR ZELENSKİY'İN HALKIN HİZMETKARI PARTİSİNDEN 35 YAŞINDAKİ MİLLETVEKİLİ ALEKSEY GONÇARUK ÜLKENİN EN GENÇ BAŞBAKANI OLDU
İEV, 29 Ağustos 19 : Ukrayna'da Devlet Başkanı Vladimir Zelenkskiy'in parlamentoya önerdiği Aleksey Gonçaruk yeni hükümetin başbakanı oldu.
Erken genel seçimlerin sonrasında Verkhovna Rada ismiyle anılan parlamentoda yemin eden milletvekilleri ilk genel kurul toplantısını yaptı.
Parlamentonun ilk çalışma gününde yeni hükümetin kurulması için Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hukukçu Halkın Hizmetkarı Partisi milletvekili Aleksey Gonçaruk'un başbakanlık adaylığı önerisini parlamentoya sundu.
Zelenskiy'in de katıldığı parlamento genel kurulunda yapılan oylamada 418 milletvekilinden 290 milletvekilinin oyunu alan Gonçaruk başbakan oldu. 

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Görevine yeni bakanlar kurulunu oluşturma çalışmasıyla başlayacak olan 35 yaşındaki Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk ülke tarihindeki en genç başbakan oldu.
Önceki dönemin Başbakanı Vladimir Groysman da ülke tarihinin en genç başbakanı olarak 38 yaşında göreve başlamıştı.
Ukrayna'nın Çernigov bölgesinde 7 Temmuz 1984'te doğan Ukrayna Başbakanı Aleksey Gonçaruk, yüksek öğrenimini hukuk alanında yaptı. Özel hukuk firmalarında avukat olarak çalışan Gonçaruk, önceki dönem parlamento seçimlerinde aday olsa da milletvekili seçilememişti. 
Bir önceki hükümette danışmanlık görevlerinde bulunan Gonçaruk, bu yıl Zelenskiy'in ekonomi ekibine dahil olmuştu. Zelenskiy'in seçilmesinden sonra Gonçaruk devlet başkanlığı idaresi başkan yardımcısı olarak atanmış, ardından Devlet Başkanlığı Ofisi Müdür Yardımcısı olmuştu.  
(AA/ÖZ/HA)
 

Son Güncelleme: 29.08.2019 20:27
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