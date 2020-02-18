Ukrayna, Rus Silahlı Unsurlarının Donbas\'taki Saldırısını

Kiev, 18 Şubat 20 (.): Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas bölgesindeki bazı yerleşim birimlerine Rus silahlı unsurlarınca düzenlenen saldırının, "provokasyon" olduğunu söyledi.

Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.

Donbas bölgesinin bazı yerleşim birimlerinde çatışmalarının yaşandığını aktaran Zelenskiy, "Ordumuz, yapılan provokasyona güçlü şekilde karşılık verdi. Bu provokasyonun, savaşı sonlandırma ve barışı sağlama yönündeki anlayışı değiştirmeyeceğinden eminiz." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezi, Donbas bölgesinin Novotoşkovsk, Orehovo, Krımsk ve Hutor Volnıy yerleşim birimlerinde çatışmalar yaşandığını bildirmişti.

Çatışmalarda Ukrayna güçlerinden 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.

(AA/TUĞ/YIL)