Ukrayna, Rus Silahlı Unsurlarının Donbas\'taki Saldırısını

Kiev, 18 Şubat 20 (.): Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donbas bölgesindeki bazı yerleşim birimlerine Rus silahlı unsurlarınca düzenlenen saldırının, "provokasyon" olduğunu söyledi.
Zelenskiy, Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi toplantısının ardından basın toplantısı düzenledi.
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Ortak Operasyon Merkezi, Donbas bölgesinin Novotoşkovsk, Orehovo, Krımsk ve Hutor Volnıy yerleşim birimlerinde çatışmalar yaşandığını bildirmişti.
Çatışmalarda Ukrayna güçlerinden 1 kişi ölmüş, 4 kişi yaralanmıştı.
(AA/TUĞ/YIL)