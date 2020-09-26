Ukrayna\'nın Harkov Bölgesinde Askeri Uçağın Düşmesi Sonucu Ölenlerin Sayısı 25\'e Yükseldi

Kiev, 26 Eylül 20 : Ukrayna'nın Harkov bölgesinde askeri uçağın düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e çıktı.

Ukrayna Başsavcılığından yapılan açıklamada, Ukrayna ordusuna ait AN-26 tipi uçağın Harkov bölgesinde düşmesine ilişkin soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, kazada 25 kişinin yaşamını yitirdiği, 2 kişinin ağır yaralandığı bildirildi.

Daha önce Ukrayna Acil Servisinden yapılan açıklamada, kazada 22 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı, 4 kişinin ise arandığı ifade edilmişti.

Kurum, daha önce verdiği "uçakta 28 kişinin bulunduğu" bilgisini 27 kişi olarak güncelledi.

2 KİŞİ ATLAMIŞ

Eğitim uçuşu yaptığı belirtilen uçakta, mürettebat ve Harkov Hava Gücü Üniversitesi öğrencilerinin olduğu kaydedildi.

Harkov Valisi Aleksey Kuçer, uçağın iniş yaparken düştüğünü, hayatta kalan 2 kişinin uçak düşmeden önce kısa mesafede uçaktan atladıklarını söyledi.

Pilotun, uçak düşmeden önce sol motorun çalışmadığını bildirdiğini belirten Kuçer, ne yaşandığının inceleme sonucunda belli olacağını dile getirdi.

(AA/HUR/ÖK)

