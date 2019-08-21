banner313
banner321
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 30°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95522
ALTIN
276.808
DOLAR
5.7158
STERLİN
6.9421
EURO
6.3462
Yine trafik kazası: 1 kişi yaralandı
YİNE KAZA!
Çekici'nin suç dosyası kabarık
ÇEKİCİ'NİN SUÇ DOSYASI KABARIK
1 ayı aşmamak üzere cezaevine gönderildi
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
16 kaçak daha tutuklandı
16 KAÇAK DAHA TUTUKLANDI
banner306

Ukrayna\'dan, Bdt Kitle İmha Silahı Anlaşmasından Çekilme Kararı

Kiev, 21 Ağustos 19 : Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri nezdinde, kitle imha silahlarının ve füzelerin teslimatının yanı sıra üretiminde kullanılan malzemelerin ihracatında iş birliğini düzenleyen anlaşmadan çekilme kararı aldı.

Ukrayna\'dan, Bdt Kitle İmha Silahı Anlaşmasından Çekilme Kararı

Kiev, 21 Ağustos 19 : Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri nezdinde, kitle imha silahlarının ve füzelerin teslimatının yanı sıra üretiminde kullanılan malzemelerin ihracatında iş birliğini düzenleyen anlaşmadan çekilme kararı aldı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 16:20
Ukrayna\'dan, Bdt Kitle İmha Silahı Anlaşmasından Çekilme Kararı

Kiev, 21 Ağustos 19 : Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri nezdinde, kitle imha silahlarının ve füzelerin teslimatının yanı sıra üretiminde kullanılan malzemelerin ihracatında iş birliğini düzenleyen anlaşmadan çekilme kararı aldı.
Ukrayna Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karara göre, BDT ülkeleri nezdinde, kitle imha silahlarının ve füzelerin teslimatının yanı sıra üretiminde kullanılan malzemelerin ihracatında iş birliğini düzenleyen anlaşma sonlandırıldı. 
Söz konusu anlaşma, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan tarafından 26 Haziran 1992'de Belarus'un başkenti Minsk'te imzalanmıştı.

banner317
Ukrayna, daha önce BDT Silah ve Askeri Teçhizat Standardizasyonu Anlaşması'ndan çekilme kararı almıştı.
(AA/ÖZ/GÜL) 
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hong Kong'da Protestolar Devam Ediyor
Hong Kong'da Protestolar Devam Ediyor
Trump'ın Rusya’nın Yeniden G7 Formatına Katılması İsteği
Trump'ın Rusya’nın Yeniden G7 Formatına Katılması İsteği
Trump Yönetiminden Yasa Dışı Göçmen Aileler İçin Süresiz Gözaltı Kararı
Trump Yönetiminden Yasa Dışı Göçmen Aileler İçin Süresiz Gözaltı Kararı
Dikkat! Bas bas bağırıyorlar: Tek bir nefes bile…
Dikkat! Bas bas bağırıyorlar: Tek bir nefes bile…
Hastanede doktorlar şaşkına döndü: Fotoşop değil gerçek röntgen
Hastanede doktorlar şaşkına döndü: Fotoşop değil gerçek röntgen
Sahibinden 15 dakika sonra köpeği de öldü!
Sahibinden 15 dakika sonra köpeği de öldü!
Youtube yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı
Youtube yanlışlıkla yüzlerce videoyu yayından kaldırdı
ABD, Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır
ABD, Kuzey Kore ile müzakerelere yeniden başlamaya hazır
Facebook kullanıcıları veri takibinden haberdar olacak
Facebook kullanıcıları veri takibinden haberdar olacak
Çin'de seller en az 200 can aldı
Çin'de seller en az 200 can aldı

banner253

banner211

banner322

banner226

banner301

banner290

banner320

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim