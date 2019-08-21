Ukrayna\'dan, Bdt Kitle İmha Silahı Anlaşmasından Çekilme Kararı

Kiev, 21 Ağustos 19 : Ukrayna, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri nezdinde, kitle imha silahlarının ve füzelerin teslimatının yanı sıra üretiminde kullanılan malzemelerin ihracatında iş birliğini düzenleyen anlaşmadan çekilme kararı aldı.

Ukrayna Bakanlar Kurulu toplantısında alınan karara göre, BDT ülkeleri nezdinde, kitle imha silahlarının ve füzelerin teslimatının yanı sıra üretiminde kullanılan malzemelerin ihracatında iş birliğini düzenleyen anlaşma sonlandırıldı.

Söz konusu anlaşma, Ermenistan, Belarus, Kazakistan, Kırgızistan, Rusya, Tacikistan, Ukrayna ve Özbekistan tarafından 26 Haziran 1992'de Belarus'un başkenti Minsk'te imzalanmıştı.



Ukrayna, daha önce BDT Silah ve Askeri Teçhizat Standardizasyonu Anlaşması'ndan çekilme kararı almıştı.(AA/ÖZ/GÜL)