Ukrayna\'da İki Kız Öğrenciyi Öldüren Zanlıya İki Kez Ağırlaştırılmış Müebbet

UKRAYNA'DA İKİ KIZ ÖĞRENCİYİ ÖLDÜRDÜĞÜ GEREKÇESİYLE YARGILANAN SANIK, "TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRMEK" VE "BİR SUÇU GİZLEMEK, DELİLLERİNİ ORTADAN KALDIRMAK VE YAKALANMAMAK AMACIYLA KASTEN ÖLDÜRMEK" SUÇLARINDAN 2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

İstanbul, 23 Eylül 20 : Ukrayna'da 2018'de eğitim gören Türk vatandaşı iki kız öğrenciyi öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Hüsnü Can Çökmez, "tasarlayarak kasten öldürmek" ve "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırıldı.

Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuklu sanık Hüsnü Can Çökmez ile avukatı katıldı. Duruşmada, hayatını kaybeden Buket Yıldız ve Zeynep Hüsünbeyi'nin aileleri ile avukatları da hazır bulundu.

Duruşmada cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasını açıkladı.

Söz alan maktul Buket Yıldız'ın annesi Canan Yıldız, meydana gelen olay nedeniyle ailece perişan olduklarını, sanığın cezalandırılmasını istediklerini söyledi.

Baba Yurdal Yıldız ve maktul Zeynep'in babası Hikmet Hüsünbeyi de sanık Hüsnü Can Çökmez'in hiçbir indirimden yararlanmamasını mahkemeden talep etti.

Son sözü sorulan sanık Hüsnü Can Çökmez, "Anlık bir olaydı. Ben pişmanlığımı içimde yaşıyorum." dedi.

Sanık savunmasının ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Çökmez'e maktul Buket Yıldız'a yönelik eyleminden ötürü "tasarlayarak kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verirken, Zeynep Hüsünbeyi'ne yönelik eyleminden ise, "bir suçu gizlemek, delillerini ortadan kaldırmak ve yakalanmamak amacıyla kasten öldürmek" suçundan da ağırlaştırılmış müebbet cezası ile cezalandırılmasına hükmetti.

Ayrıca heyet, sanık hakkında "bina veya eklentileri içinde muhafaza edilen eşya hakkında hırsızlık", "cebir kullanarak konut dokunulmazlığını ihlal" suçlarından da 10 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme heyeti, sanık Çökmez'in suçu işleme şekli, kişilik özellikleri ve sosyal ilişkileri itibariyle suç işlemeye meyilli bir kişiliğe sahip olduğuna kanaat getirerek, verilen cezalarda herhangi bir indirim uygulamadı.

İDDİANAMEDEN

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Çökmez'in "canavarca hisle kasten öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet, "bina dahilinde hırsızlık", "konut dokunulmazlığını ihlal" ve "6136 sayılı kanuna muhalefet" suçlarından da 6 yıldan 13 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

(AA/AK/HÖ)