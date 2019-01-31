Ukrayna'ya Türk akını: Türkiye bizi sıkıyor, burada rahatlıyoruz

Son yıllarda Türkiye Ukrayna arasında turist patlaması yaşanıyor. Türkiye'den Ukrayna'nın farklı şehirlerine her gün yaklaşık 20 uçak kalkıyor. Uçağın haricinde karayoluyla gitmeyi tercih edenler de var. Peki Türkleri, Rusya ile fiili olarak savaş içinde olan ve dünyanın en tehlikeli turizm destinasyonları arasında gösterilen Ukrayna'da ne çekiyor? Kimler Ukrayna'ya gidiyor? Gidenler ne yapıyor? Ukraynalı kadınlar Türk erkekleri hakkında ne düşünüyor? Başkent Kiev ve Lviv şehrinde Ukraynalılar ve Türklerle konuştuk.

Hemen herkes Türk turistlerin büyük kısmının seks turizmi için geldiği konusunda hemfikir. Ukrayna'ya uçan havayolu şirketleri bile reklamlarında gece hayatına vurgu yaparak müşteri çekmeye çalışıyor. Fakat bunun yanında Türkiye'de aradığını bulamayıp "sarışın, renkli gözlü" Ukraynalı kadınlarla evlenmeye gelenler ve Ukrayna'da iş yapmak isteyen Türkler de bulunuyor.

Türklerin çoğu seks ve gece hayatı için geliyor

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de turizm ofisi görevlisi Snizhana, ülkesindeki seks turizmi konusunda kaygılı olduğunu söylüyor: "Türk erkekleri çoğu zaman gruplar halinde buraya gelip nerede hayat kadını ya da kız buluruz diye soruyor. Ana caddede, Khreshchatyk’te kolayca bulabilirler. Onlar seks turizmi için buraya geliyor. Ukrayna kadınının ucuz olduğunu söylüyorlar. Yazık. Bu gerçekten kötü. Buraya seks için gelmelerinin sebebi bu. Kış zamanı bile geliyorlar. Dün çok sayıda Türk geldi ve benzer sorular sordu."

Kiev’e gezmeye gelen Mehmet Can, Ukrayna’daki ortamı Türkiye’de bulamadığını belirterek, “Türkiye’den gelenlerin yüzde 10’u 20’si iş için yüzde 80’i seks için, gezmek için, alkol için geliyor. Türkiye’de bu kadar rahat bir yaşam yok. Sıkıyorlar, alkol konusunda gece hayatı konusunda, seks konusunda sıkıyorlar insanları.” diyor.

Ukrayna'da eğlence mekanları arasında Karaoke'ler de bulunuyor.



Baran Can ise "Ukrayna kızlarının güzel olduğunu ve onlarla evlenilebileceğini" söylüyor: Buranın kızları gerçekten çok güzel ve hepimizin bildiği gibi seks turizmi açısından olukça elverişli bir ülke. Türk erkeklerini buraya çağırıyorum. Evi arabayı üstlerine yapıp onları Türkiye’ye getirebilirler. Hiç problem yok. Buradaki kadınlar çok anlayışlı. En önemlisi erkeklere değer veriyorlar.”

Fuat’a göre de bu ülkeye pasaportsuz giriş yapmak Türkleri cezbediyor: “Türkler buraya çok geliyor. Birincisi pasaportla giriş yapabiliyoruz daha kolay, kimlikle de giriş yapabiliyoruz. Türklerin buraya gelme sebebi hem çalışmak, hem iş imkanı çok, kadınları güzel. Arkadaşlıklar daha kolay kuruluyor Türkiye’ye göre.”

Ailecek gelerek olumsuz Türk algısını kırabiliriz

Diyap da özellikle Kiev’de Türk turist sayısının fazlalığına dikkat çekiyor: “Çok sayıda Türk var burada biz bizeydik. Ukraynalı fazla göremiyoruz artık burada. Türkler çok özellikle gece kulüplerinde. Türkler baya akın etti Ukrayna’ya. Gördüğüm kadarıyla millet eğlenceye geliyor buraya.”

Ukrayna’ya aile olarak seyahat edenler de ‘sadece seks turizmi için buraya gelindiği’ şeklindeki olumsuz Türk imajının bu şekilde kırılabileceğini düşünüyor. İzmir’den gelen Hakan Ünal ve ailesi buna örnek teşkil ediyor: “O algının ben kırılabileceğini düşünüyorum. Gezdiğimiz birkaç gün içinde birçok çok Türk çiftle de karşılaştık. Onlar da buraya bu şekilde turlarla gelmekten memnun. Biraz da bizim elimizde. Ukrayna bize göre bazı açılardan biraz daha özgür, biraz daha rahat bir ülke. Türküz dediğiniz zaman algı biraz değişiyor. O algıyı böyle ailecek geldiğimiz zaman eşimizle ve çocuğumuzla kırabileceğimizi düşünüyoruz.” diyor.

Ukraynalı kadınlar Türkler hakkında ne düşünüyor?



Lviv’de yaşayan Masha, “Türk erkeklerinin buraya sadece seks için geldiklerini asla görmedim. Hayır öyle düşünmüyorum. Biz sadece çok güzel kızlara sahibiz. Bence bütün turistler biraz da bunun için geliyor buraya. Onlar sadece seks için gelmiyor. Kızlarımızı tanımak istiyorlar. Belki de ilişkileri oluyor.” diyor.

Lviv’de üniversite öğrencisi olan Olga da Türklerin ‘sarı saçlı kızlardan hoşlandığını’ ve genel olarak ciddi ilişki istediklerini ancak onların Ukrayna’ya geldiklerinde birçok kızla arkadaşlık kurmaya çalıştıklarını söylüyor.

Diana çok sayıda Türk erkeğinin Ukrayna’ya normal turizm amaçlı geldiğini söylüyor.

Kiev’de oturan Diana ise bazılarının ‘uygunsuz’ davransa da çok sayıda Türk erkeğinin Ukrayna’ya normal turizm amaçlı geldiğini ifade ediyor.

Alona Ukraynalı kadınları seks turizmi konusunda dikkatli olmaları için uyarıyor.

Kiev’de İngilizce öğretmenliği yapan Alona, Türk erkeklerinin seks turizmi için buraya geldiğini düşünüyor: “Ukraynalı kadınlar şunu akıllarında tutmalı, çok sayıda insan buraya seks turizmi için geliyor. Kişisel olarak seks turizmi hakkında bir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum.”

Fakirlik Ukraynalıları yurt dışına gitmeye itiyor



Avrupa’da en geniş yüzölçümüne sahip, 45 milyon nüfuslu ülke, ekonomik sıkıntı, siyasi kriz, istikrarsızlık, fakirlik, ‘yolsuzluk’ ve umutsuzluk kıskacında. Ülkede özellikle ümitsiz gençler para kazanmak için yurt dışına çıkyor ya da ‘fuhuş ve gece hayatı’ yolunu seçiyor.

Lviv'de yaşayan mühendis Oksana Antonova, Ukrayna’da gençlerin maddi sıkıntı yaşadıkları için ve yaşamlarından mutlu olmadıkları için başka ülkelere gitmenin yolunu aradıklarına dikkat çekiyor.

Ukrayna'da fakirlik özellikle gençlerin ülkeyi terk etmesine yol açıyor.

Müzisyen ve şair Vasyl Vasyltsiv de Ukraynalı kızlarla Türklerin evlenmelerinin yaygın olduğunu söylüyor: “Bence bunda sorun yok. Eğer aralarında dini sorunlar yoksa ve herkesin Avrupalı gibi eşit hakları varsa evlilikte bir sorun yok. Eğer aşıksanız kalbinize birşey söyleyemezsiniz. Evlilikler aracılığıyla kurulan bu iletişim farklı ülkeler arasında ilişkilerin de güçlenmesine ve devam etmesine yardımcı olur.”

Ukrayna’da okuyup bu ülke vatandaşıyla evlenen Can Fırat da iki halk arasında evliliğe sıcak bakıyor: “Burada Taras Şevçenko Üniversitesi’nde Uluslararası İlişkiler bölümünde okudum. O dönemde şu anki eşimle tanıştım. Anlaşma konusunda hiçbir sorun yaşamıyoruz. Öğrenciler vasıtasıyla, buradaki Türk işadamları vasıtasıyla ya da burada evlenip kalan hayatını devam ettiren insanlar vasıtasıyla keza Türkiye’deki Ukraynalılarla birlikte her şeyin bir bütün olarak daha pozitif gelişeceğinden hiç şüphem yok.”

Türkiye-Ukrayna sefer sayıları katlandı: Günde 20 uçak



Türkiye’den Ukrayna’ya seyahatlerin artmasında ucuz uçak seferlerinin etkisi büyük. Zira en az beş havayolu şirketi düzenli olarak Türkiye’den bu ülkeye direkt uçuşlar düzenliyor. Türkiye’den bu ülkeye günde yaklaşık 20 direkt uçak seferi bulunuyor. Türk Hava Yolları’nın (THY) Ukrayna’da 6 farklı kente uçuşu var.

THY’nin sadece Odesa’ya haftada 20, başkent Kiev’e haftada 21 seferi bulunuyor. Lviv’e haftada 10; Harkiv, Zaporijya, Kherson’a 7’şer sefer yapılıyor. 2016’da yedinci nokta olan Ivano-Frankivsk’e başlatılan seferler ise kısa süre içinde kaldırıldı.

Türk Hava Yolları'nın Ukrayna'da 6 kente günlük seferleri bulunuyor



Benzer şekilde Pegasus’un Ankara’dan Kiev’e her gün direkt bir seferi bulunuyor. Yine aynı şirketin İstanbul’dan Lviv’ ve Harkov’a haftada beşer gün direkt uçuşu var. Pegasus ayrıca Donetsk Havalimanı, Zaporijya Uluslararası Havalimanı’na haftanın belli günleri uçuşlar yapıyor. Onur Hava Yolları’nın haftada beş gün Odesa’ya direkt seferleri bulunuyor. Atlas Global Havayolu’nun da Odessa’ya haftada üç gün direkt seferleri var. Ukrayna Havayolları, İstanbul’dan Kiev’e haftada 15 ve Odessa’ya 20 kez uçuyor. Yaz aylarında farklı kentlere seferlerin artmasıyla birlikte bu rakamlar da artıyor.

Diğer yandan Kiev’de bulunan iki havalimanından 30’dan fazla Avrupa ülkesi ve uluslararası noktalara direkt uçuşlar yapılıyor.

Reklamlarda 'güzel kızlara ve gece hayatına' vurgu

Ukrayna’ya gitmek isteyenler araştırma yaptıklarında birçok seyahat ve tanıtım sitesinde ‘ülkenin güzel kızlarına ve gece hayatına göndermeler yapılıyor.

Ukrayna’yı seyahat için seçenlere ucuz biletler sunan Pegasus Havayolu şirketi, internet sitesinde Ukrayna’nın tanıtımını yaparken “Ülke, özellikle ucuz rakamlarla gece eğlencesine çıkmak isteyen gezginler için bire bir.” ifadesini kullanıyor.

Bu ülkede gezilecek beş noktaya işaret edilen tanıtım yazısında gece hayatı şu şekilde özetleniyor:

“Kiev gezisi için en azından birkaç gününü ayırmalısın. Bu günler mutlaka hafta sonuna denk gelmeli çünkü Kiev gece hayatı çok başka!”, “Ukrayna gece hayatının deli dolu yaşandığı bir diğer şehir Lviv, geniş parkları ve nostaljik sokaklarıyla sana çok iyi gelecek.”, “Kasvetli bir şehir olarak görülen Harkov, gideceğin yerleri bilirsen geceleri ışıltılı bir kente dönüşüyor.”

Ülkenin özellikle son yıllarda seks turizminde çok sayıda turisti buraya çektiği biliniyor. Bunun nedenleri olarak fakirlik ve organize olmuş yerel suç örgütleri gösteriliyor.

İngiltere ve Ukrayna arasında turlar düzenleyen Ukraine Adventures adlı turizm şirketinin temsilcisi Tony de İrlandalı ucuz havayolu şirketi Ryanair’in bu ülkeye seferler yapmasını “İngiliz erkeklerinin Ukrayna’ya gitmek istemesindeki en büyük etkenin güzel kızlar’ şeklinde değerlendiriyor.

Lonely Planet’in turizm tanıtım kitapçığında Ukrayna’nın Rusya ile çatışma halinde olduğu doğu bölgelerine gidilmesi tavsiye edilmiyor. Ancak başkent Kiev ve başta Lviv olmak üzere ülkenin batısı turistlerin uğrak yeri oluyor.

Türkiye-Ukrayna arasında turizm patlaması

Ukrayna ve Türkiye arasında arasında 2017’de imzalanan anlaşma uyarınca iki ülke vatandaşları vizeye ve pasaporta ihtiyaç duymadan sadece kimlik kartlarıyla karşılıklı ziyaretlerde bulunabiliyor.

Rusya ile Kırım krizinin yaşanmasından önce 2013’te Ukrayna’ya giden yabancı turist sayısı yaklaşık 26 milyon iken bu rakam günümüzde yaklaşık 14 milyon civarında.

2017’de sınır komşusu olmayan ülkeler arasında Ukrayna’ya en fazla turistin gittiği devlet 270 bin 695 kişiyle Türkiye oldu.14 milyon 229 bin 642 kişi ziyaret ettiği ülkeye en fazla gidenler sırasıyla sınır komşuları Moldova, Belarus, Rusya, Polonya, Macaristan, Romanya ve Slovakya.Geçtiğimiz yıl Ukrayna’dan Türkiye’ye gelenlerin sayısı yaklaşık 1.4 milyon oldu. Bu noktada Türkiye Ukrayna'dan en fazla turist çeken ülke konumunda.

‘Mutsuz ülke’ Ukrayna: Turistler için tehlikeli destinasyon

Ukrayna, dünyanın en tehlikeli turizm destinasyonları arasında sekizinci sırada gösteriliyor. SOS Internatonal ve Control Risks şirketlerinin 2019 için hazırladığı raporda Ukrayna ‘güvensiz’ ülkeler arasında sayılıyor.

Özellikle tehlikeli bölgeler arasında Mısır-İsrail arası, Gazze Şeridi, Ukrayna ve Orta Afrika Cumhuriyeti yer alıyor. Bölgesel seyahat uyarısı yapılan Ukrayna, Filistin, Venezuela, Pakistan, Çad, Nijer, Burkina Faso, Eritre gibi ülkeler kategorisinde bulunuyor.

Ukrayna yine dünyanın en barışçıl ülkeleri listesinde 2018 yılda hazırlanan rapora göre, 163 ülke arasında 152’inci sırada. Listenin son iki sırasında Suriye ve Afganistan var.

The Spectator Index tarafından açıklanan dünya’nın en mutlu ülkeleri listesinde Ukrayna’nın 150 ülke arasında 138. sırada yer alması dikkat çekiyor.

Ukrayna turistler için dünyanın en tehlikeli ülkeleri arasında gösterilse de turizm ofislerindeki broşürler özellikle başkent Kiev’in güvenli olduğunu gösteriyor.

Kiev turistler için güvenli mi?

Diğer yandan Ukrayna ise hazırladığı turizm tanıtım broşürlerinde özellikle başkent Kiev’in güvenli olduğunu gösteriyor. Tanıtım broşüründe, “Ukrayna’nın doğusunda silahlı çatışmalar olsa da Kiev, güvenli bir destinasyon; tarihi, kültürel şehir, eğlence ve keyif şehri; Avrupa’nın en uygun fiyatlı şehri” deniliyor.

Yine broşürde 'Kiev’de güvenliğinin garantisi ne?' sorusuna cevap olarak: "Kiev’de terör eylemi yok, siyasi karışıklık yok, Ukraya’nın herhangi bir şehrinden fazla, 9 bin 963 polis ve güvenlik görevlisi bulunuyor.” ifadeleri yer alıyor.

Ayrıca Kiev diğer Avrupa şehirleriyle karşılaştırılarak suç oranı ile soyulma kaygısı oranları kıyaslanıyor. Buna göre suç oranı İngiltere’nin başkenti Londra’da yüzde 58, Fransa’nın başkenti Paris’te yüzde 56 ve Kiev’de yüzde 52. Aynı şekilde bir turistin soyulma korkusu Paris’te yüzde 56, Londra’da yüzde 51 ve Kiev’de yüzde 45.