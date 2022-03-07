banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Karşıyaka’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
Karşıyaka’da hırsızlık: 1 kişi tutuklandı
“Asgari ücret açlık sınırının 471 TL altında”
“Asgari ücret açlık sınırının 471...
Ekmeğe zam yolda...
Ekmeğe zam yolda...
Ankara ile ilişkiler tatsızlaşıyor!
Ankara ile ilişkiler tatsızlaşıyor!
Sistem çöktü veliler şaşkın!
Sistem çöktü veliler şaşkın!
banner405
Flaş Haber
Ekmeğe zam yolda...
Kapat

Ukrayna: “Rusya, Belarus sınırından füze saldırılarına devam ediyor”

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın Belarus sınırından füze saldırılarını sürdürdüğünü bildirdi.

07 Mart 2022 Pazartesi 12:15
Ukrayna: “Rusya, Belarus sınırından füze saldırılarına devam ediyor”

Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna halkının Rusya'ya karşı kahramanca direnişinin 12'inci gününde olduğu belirtildi.
Açıklamada, Rus güçlerinin gece yarısından bu yana Ukrayna yerleşim birimlerine roket, bomba ve topçu saldırıları yaptığı vurgulanarak "İşgalciler, Ukrayna'ya hava saldırısı düzenlemek için Belarus'un hava sahasını kullanmaya devam ediyor." ifadesi kullanıldı.

banner341
Ukrayna ordusunun, Rus askerlerinin ilerleyişini durdurmak için her yönde savunma operasyonları yürüttüğü aktarılan açıklamada, Rus güçlerinin karada ağır kayıplar vermeye devam ettiği belirtildi.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan bir diğer açıklamaya göre, 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşta 11 binden fazla Rus askeri hayatını kaybetti. Bunun yanı sıra 46 uçak, 68 helikopter, 290 tank, 999 zırhlı araç, 117 topçu sistemi, 454 araç, 60 yakıt tankı ve 7 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

banner360
Son Güncelleme: 07.03.2022 12:50
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Brent petrolün varil fiyatı 129,85 doları gördü
Brent petrolün varil fiyatı 129,85 doları gördü
Rusya, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi’den sivillerin çıkması için geçici ateşkes ilan etti
Rusya, Kiev, Mariupol, Harkiv ve Sumi’den sivillerin çıkması için geçici ateşkes ilan etti
Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı
Erdoğan'dan Putin'e 'acil ateşkes' çağrısı
BM'den Rusya'ya “nükleer felaket“ uyarısı
BM'den Rusya'ya “nükleer felaket“ uyarısı
Microsoft, Rusya'da satışlarını durdurdu
Microsoft, Rusya'da satışlarını durdurdu
İngiltere'de süpermarketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor
İngiltere'de süpermarketlerden Rus ürünleri kaldırılıyor
AB Komisyonu Ukrayna'yı AB içinde görmek istiyor
AB Komisyonu Ukrayna'yı AB içinde görmek istiyor
Macron: Putin'in amacı Ukrayna'nın tamamının kontrolünü almak
Macron: Putin'in amacı Ukrayna'nın tamamının kontrolünü almak
Fransa, Rus iş insanına ait yata el koydu
Fransa, Rus iş insanına ait yata el koydu
Putin: Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimleri Rusya’nın taleplerini artırır
Putin: Ukrayna ile müzakereleri uzatma girişimleri Rusya’nın taleplerini artırır

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim