Ukrayna: “Rusya, Azak Denizi’nde gemi filosuna takviye yapıyor”

Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin başkent Kiev’in ablukası ve Donetsk ile Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına erişim gibi ana hedeflerine ulaşamadığı kaydedildi.
Son Güncelleme: 26.03.2022 01:02
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya’nın Azak Denizi’nde gemi filosuna takviye yaptığını bildirdi.
Genelkurmay Başkanlığının Facebook hesabından yapılan açıklamada, Rus birliklerinin başkent Kiev’in ablukası ve Donetsk ile Luhansk bölgelerinin idari sınırlarına erişim gibi ana hedeflerine ulaşamadığı kaydedildi.