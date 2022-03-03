Ukrayna, Rus güçlerinin yaklaşık 9 bin asker kaybettiğini açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 8 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Açıklamada, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan yaklaşık 9 bin askerin öldüğü, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait 30 uçak, 31 helikopter, 217 tank, 900 zırhlı araç, 90 top ve 2 hafif sürat teknesini imha ettiği belirtildi.
03 Mart 2022 Perşembe 12:45
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus güçlerinin son 8 gündeki kayıplarına ilişkin bilgi paylaşıldı.
Son Güncelleme: 04.03.2022 00:15