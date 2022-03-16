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Ukrayna: “Rus güçleri, Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tutuyor”

Vereşuk, yaptığı açıklamada, Rus güçlerin dün ele geçirdikleri şehir hastanesinden etrafa ateş açtığını belirtti.

16 Mart 2022 Çarşamba 13:45
Ukrayna: “Rus güçleri, Mariupol'da yaklaşık 400 sivili rehin tutuyor”

Rusların ateş açarak, kenti terk etmek isteyen sivillere tehdit oluşturduğunu ifade eden Vereşuk, "Hastanede aralarında sağlık personelinin de bulunduğu yaklaşık 400 sivil rehin tutuluyor." bilgisini paylaştı.

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Rus ordusunun Mariupol kentine yönelik saldırılarında 2 bin 500'den fazla sivil hayatını kaybetmişti.

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Son Güncelleme: 16.03.2022 14:14
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