Ukrayna Pazar günü sandık başında

Ukrayna'da pazar günü halk yeni devlet başkanını belirlemek üzere sandık başına gidecek.

Petro Poroşenko'nun devlet başkanlığı süresinin sona erecek olması nedeniyle yapılacak seçimde yaklaşık 30 milyon kişi oy kullanacak.Donbas ve Rusya tarafından ilhak edilen Kırım'daki yaklaşık 5 milyon Ukrayna vatandaşı ise seçimlere katılamayacak.İlk turda adaylardan herhangi biri yüzde 50'nin üzerinde oy alamaz ise en çok oyu alan iki aday ikinci turda başkanlık koltuğu için yarışacak.

Son kamuoyu araştırmalarına göre, 39 aday arasında anketlerde birinci çıkan oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy'e destek her geçen gün artıyor.Kamuoyu araştırma şirketi Rating Group'un son yayımladığı anket sonuçlarına göre, Zelenskiy'e destek daha önceki anket sonuçlarına göre artarak yüzde 26,6'ya ulaştı.Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko ise yüzde 17 oy oranı ile ikinciliği paylaşıyor.Ankete göre, eski Savunma Bakanı Anatoliy Gritsenko'nun yüzde 9,8 oy, Rus yanlısı aday Yuriy Boyko'nun yüzde 9,5 oy, Radikal Parti'nin lideri Oleg Lyaşko'nun ise yüzde 5,4 oy alması bekleniyor.

Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Donbas bölgesinde ayrılıkçı hareketin başlaması ile sonuçlanan sürecin sonrasında Ukrayna'da siyasi ve ekonomik sıkıntılar devam ediyor.Başkent Kiev'de 2014'te Batı yanlısı yönetimin iş başına gelmesi ile sonuçlanan Meydan olayları sonrasında yapılacak ikinci devlet başkanı seçimi, ülkede kördüğüm haline gelen sorunların çözüme kavuşması bakımından önem taşıyor.Devlet başkanı seçimi sonucunda Ukrayna'nın gelecek dönemde sadece ekonomi politikalarının değil, Rusya ve Batı'yla ilişkilerinin güncellenmesi de söz konusu olacak.

Ülkede pazar günü yapılacak seçimin ikinci tura uzamasına yüksek ihtimalle bakılıyor.

İlk turda Zelenskiy birinci çıksa bile, hiçbir adayın yüzde 50'nin üzerinde oy alamayacağı ve seçimin ikinci tura kalacağı belirtiliyor. İkinci turda ise Zelenskiy'i takip eden adayın dengeleri değiştireceği ifade ediliyor.Mevcut Devlet Başkanı Poroşenko'nun veya eski Başbakan Timoşenko'nun ikinci tura çıkması halinde sadece kararsızların oyunu alacağı tahmin edilen Zelenskiy'in şansının bu turda azalacağı savunuluyor.

İkinci turda seçmenlerin siyasi tecrübesi bulunmayan Zelenskiy'e karşı tecrübeli bir adayı destekleyebileceği ihtimalinin güçlü olabileceği ifade ediliyor.

SEÇİM SONBAHARDAKİ MİLLETVEKİLİ SEÇİMİNİ ETKİLEYECEK

Başkanlık seçimlerinden çıkan sonuç, bu yıl sonbaharda yapılacak milletvekili seçimlerini de etkileyerek, Ukrayna Parlamentosu'nun da şekillenmesini sağlayacak.

Zelenskiy seçilse de seçilmese de geçen yıl kurduğu "Halkın Hizmetkarı" partisinin yeni dönemde parlamentoda yer almasına kesin gözle bakılıyor.

Ukrayna'nın Kırım'ı kaybettiği, doğusunun ayrılıkçıların kontrolüne geçtiği zor dönemde parlamentoda çoğunluğa sahip Petro Poroşenko blokunun ise milletvekili seçimlerine eskisi kadar güçlü giremeyeceği iddia ediliyor.

Eski Başbakan Timoşenko'nun "Anavatan" partisinin ise muhalif olmanın avantajını kullanarak, parlamentodaki gücünü artırabileceği kaydediliyor.