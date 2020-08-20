Ukrayna'nın doğusundaki 4 bölgeden daha silahlı güçlerin geri çekilmesinde uzlaşıldı

Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamada, çevrimiçi düzenlenen toplantı sonucu geçen sene Paris'teki Normandiya Dörtlüsü toplantısında öngörülmüş olan 20 bölgenin mayınlardan temizlenmesi konusunda anlaşıldığı kaydedildi.
Bunun Paris’te anlaşılan maddelerin uygulanmasını hızlandıracağı vurgulanan açıklamada, ayrıca 4 yeni bölgenin daha silahlı güçlerden arındırılması konusunda anlaşıldığı ifade edildi.
Ukrayna'nın doğusunda 2014'ten bu yana sözde bağımsızlığını ilan eden Rusya yanlısı ayrılıkçılar ile Ukrayna birlikleri arasında çatışmalar devam ediyor.