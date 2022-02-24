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Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: “Türkiye boğazları ve hava sahasını Rusya'ya kapatsın”

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'nin Rus savaş gemilerine boğazları kapatması çağrısında bulundu.

24 Şubat 2022 Perşembe 11:30
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: “Türkiye boğazları ve hava sahasını Rusya'ya kapatsın”

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Büyükelçi Vasyl Bodnar, yaptığı basın açıklamasında, "Hava sahasının ve Rus gemileri için Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. Bu konu ile ilgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik” dedi.

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Son Güncelleme: 25.02.2022 09:04
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