Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: “Türkiye boğazları ve hava sahasını Rusya'ya kapatsın”
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'nin Rus savaş gemilerine boğazları kapatması çağrısında bulundu.
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi: “Türkiye boğazları ve hava sahasını Rusya'ya kapatsın”
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Türkiye'nin Rus savaş gemilerine boğazları kapatması çağrısında bulundu.
24 Şubat 2022 Perşembe 11:30
Büyükelçi Vasyl Bodnar, yaptığı basın açıklamasında, "Hava sahasının ve Rus gemileri için Çanakkale ve İstanbul boğazlarının kapatılması için çağrıda bulunuyoruz. Bu konu ile ilgili resmi talebimizi Türk tarafına ilettik” dedi.
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