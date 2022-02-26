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Ukrayna, istişarelerin devam ettiğini bildirdi

26 Şubat 2022 Cumartesi 10:30
Ukrayna, istişarelerin devam ettiğini bildirdi

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY'NİN BASIN SÖZCÜSÜ SERGİY NİKİFOROV: "RUSYA DEVLET BAŞKANI VLADİMİR PUTİN'İN TEKLİFİNİ KABUL ETTİK. ŞU SAATLERDE TARAFLAR MÜZAKERE SÜRECİNİN YER VE ZAMANI KONUSUNDA İSTİŞARELERE DEVAM EDİYOR"
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Basın Sözcüsü Sergiy Nikiforov, ülkesinin Rusya'nın müzakere teklifini reddettiği iddiasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, iki ülkenin görüşmelerin yeri ve zamanı konusunda istişarelere devam ettiğini bildirdi.
Nikiforov, Facebook'tan yaptığı açıklamada, ülkesinin ateşkes, barış ve müzakere için her zaman hazır olduğunu ve bunun onların değişmeyen pozisyonu olduğunu ifade etti.

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Müzakere teklifini reddettiklerine ilişkin açıklamaların doğru olmadığını ifade eden Nikiforov, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in teklifini kabul ettik. (Dün akşam) Şu saatlerde taraflar müzakere sürecinin yer ve zamanı konusunda istişarelere devam ediyor." değerlendirmesini yaptı.
Nikiforov, müzakereler ne kadar çabuk başlarsa, normal hayata dönme şansının o kadar artacağını belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Ukrayna'nın müzakere teklifini reddettiğini söylemişti.

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Son Güncelleme: 26.02.2022 13:22
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